В Челябинской области тепло подали в четверть домов

В девяти районах и городах заявили о полном запуске котельных

В Челябинской области начинается отопительный сезон. О полном запуске котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы заявили — Карабаш, Локомотивный, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кизильский, Кусинский и Нязепетровский районы. Близки к 100% — Златоуст, Кыштым, Уйский, Пластовский, Катав-Ивановский, Октябрьский и Саткинский районы. В министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области рассказали, когда область полностью войдет в отопительный сезон, а какие территории остаются в аутсайдерах по запуску котельных.

По нормативам тепло в дома и объекты соцсферы должно обязательно поступать, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +8 градусов. На прошлой неделе глава региона Алексей Текслер на совещании по ВСК объявил главам, что они могут подавать тепло заранее, не дожидаясь холодов, и призвал позаботиться о комфорте южноуральцев.

Среди передовиков по подключению к теплу — Каслинский район. Здесь в больницы, детские сады и школы тепло стали пускать уже с 7 сентября. 15 сентября «затопился» и Нязепетровский район, где в пострадавшем от крупной коммунальной аварии в феврале вышли из строя теплосети. Несмотря на то, что работы о замене теплосетей, с временных на постоянные, выбились им графика, тепло в дома успели подать во время. В Челябинске отопление в дома запустят к 26 сентября. По данным регионального Минстроя, на 20 сентября в Челябинской области отоплением обеспечены учреждения социальной сферы — 56,8% и жилой фонд — 22%. Запущены 52,5% котельных.

«На сегодняшний день в большинстве муниципалитетов подписаны документы о досрочном старте отопительного сезона. Ведется плановое подключение учреждений социальной сферы и жилищного фонда согласно графикам. В ближайшее время ожидаем распоряжения от Еткульского района и более южных — Агаповского, Нагайбакского и Чесменского», — пояснили в ведомстве.

О полном запуске котельных, подключении жилого фонда и социальной сферы заявили — Карабаш, Локомотивный, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кизильский, Кусинский и Нязепетровский районы. Близки к 100% — Златоуст, Кыштым, Уйский, Пластовский, Катав-Ивановский, Октябрьский и Саткинский районы. Оставшиеся муниципалитеты проводят необходимый комплекс мероприятий для начала отопительного сезона в своих территориях в кратчайшие сроки. В министерстве строительства отметили, что цифры постоянно меняются и уже в течение недели власти надеются на полную готовность муниципалитетов к вхождению в предстоящий отопительный период.