В Челябинске отопление во все дома запустят до 26 сентября

Тепло дали в 98% социальных объектов

В Челябинске на прошлой неделе стартовал отопительный сезон. Тепло во всех домах и квартирах должны дать до конца недели, доложил замглавы города Александр Астахов в ходе еженедельного аппаратного совещания.

По словам Александра Астахова, на сегодня к отоплению подключены 98% социальных объектов города.

В минувшие выходные погода на Южном Урале заметно ухудшилась, жители пожаловались на холод в домах.

«Когда отопление уже дадут, люди мерзнут», — пишет челябинец в соцсети.

«Почему отопление не включают? Дома очень холодно, трое детей маленьких, болеем уже две недели», — пожаловалась жительница города.

Напомним, по распоряжению главы Челябинска Натальи Котовой, отопление в домах начали подключать с 17 сентября. В школах, детсадах и других социальных объектах отопительный период стартовал еще 13 сентября.

Кроме того, отопительный сезон уже стартовал по всей Челябинской области: в Златоусте и Озерске распоряжения дать тепло даны с 16 сентября, в Копейске и Верхнем Уфалее — с 13 сентября.