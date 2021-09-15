На Южном Урале большинство городов и районов включат отопление уже к 16 сентября

Главы отчитались в Минстрой о сроках включения тепла

В Челябинской области постепенно начинается отопительный сезон. Перепады температуры воздуха и осенняя перемена погоды уже тревожат южноуральцев, особенно нехватка тепла чувствуется в детских садах, школах и больницах. В среду, 15 сентября, губернатор Алексей Текслер провел совещание по ВКС с главами территорий и поручил, не дожидаясь минусовых температур, ускорить включение отопления. В региональном Минстрое представили свод по планам всех округов и районов на начало отопительного сезона.

Так, согласно данным министерства строительства и инфраструктуры области, которое курирует работу по подготовке к отопительному сезону, раньше всех тепло запустили в Кыштымском округе и Каслинском районе. Здесь объекты социальной сферы обогрели еще неделю назад, 7 сентября. С 8 сентября отопление запустили в школах и детских садах Усть-Катавского района, а с 10 сентября — по остальным объектам соцсферы района. В Саткинском районе тепло пустят по поселениям с 10 по 21 сентября. 13 сентября начали подключать к теплу объекты в Верхнеуфалейском, Копейском, Локомотивном округах и Кунашакском районе. 14 сентября тепло поступает в дома и учреждения Трехгорного и Снежинска. В Нязепетровском районе, как и планировалось, тепло включают сегодня, 15 сентября. Здесь были сложности с вводом в эксплуатацию теплопровода после крупной прошлогодней аварии на сетях в микрорайоне Железнодорожном.

Большинство районов отчитались о включении отопления на 16 сентября. Пластовский, Уйский, Кизильский, Верхнеуральский, Ашинский районы и Миасский округ подключат к теплу жилые дома и объекты соцферы завтра.

Напомним, под личный контроль губернатор взял ситуацию с отопительным сезоном в Юрюзани, где за счет областного бюджета строят новую котельную и сети. Но тепло в дома могут не дать в положенный срок из-за подрядчика, который срывает сроки. Губернатор дал поручение своему заму Сергею Шалю о ежедневном контроле и отчете по ситуации. Алексей Текслер заявил, что люди не должны мерзнуть по вине подрядчика.