Алексей Текслер призвал форсировать работу по подаче тепла в соцобъекты Челябинской области

Глава региона подчеркнул, что муниципалитеты могут принять решение о начале отопительного сезона самостоятельно

В муниципалитетах Челябинской области отопление могут включать раньше, чем установятся минусовые температуры. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

«Руководители муниципалитетов вправе принять решения о начале отопительного периода, не дожидаясь, когда среднесуточная температура наружного воздуха будет ниже восьми градусов в течение пяти суток. Это условие установлено только лишь в качестве „предельной точки“. По подаче тепла в социальные учреждения никаких ограничений нет, достаточно заявки в теплоснабжающую организацию. В ряде территорий тепло на объекты социальной сферы дали. Повторяю, коллеги, каждый может такие решения принять, особенно когда речь о социальных объектах, детских садах, школах, больницах. Принимайте такие решения, не ждите у моря погоды, я считаю, что эту работу надо форсировать», — подчеркнул глава региона.

Под личный контроль губернатор взял ситуацию с отопительным сезоном в Юрюзани, где за счет областного бюджета строят новую котельную и сети. Но тепло в дома могут не дать в положенный срок из-за подрядчика, который срывает сроки.

«Сергей Вернерович, особый контроль за ситуацией: у нас никто мерзнуть не должен, и тепло должно быть. Ситуацию с подрядчиком не только на уровень районной прокуратуры, поднимайте на уровень выше. Это никуда не годится! Чтобы этот подрядчик больше не просто на территории не работал, взашей гнать таких подрядчиков надо. Личный контроль и ежедневный доклад мне по этому поводу», — дал поручение своему заместителю Алексей Текслер.

Напомним, ранее отопительный сезон уже стартовал в ряде муниципалитетов, в первую очередь подключают социальные объекты — детсады и медучреждения.