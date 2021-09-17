В Нязепетровске включили отопление в пострадавших от ЧС прошлой зимой домах

На участке заменили почти 400 метров теплопровода

В Нязепетровске запустили отопление после ремонта тепломагистрали. В своевременном пуске тепла сомневались местные жители: замена теплопровода затянулась до середины месяца. Особое волнение вызвал микрорайон Железнодорожный города, где зимой произошла крупная коммунальная авария. Информагентство «Первое областное» выяснило, как удалось запустить сети.

Напомним, в микрорайоне Железнодорожный Нязепетровска в феврале во время сильных морозов произошел порыв на теплотрассе, и без тепла остались 140 человек. В районе объявили ЧС, в бригады рабочих со всей округи устраняли последствия аварии круглосуточно.

В течение двух недель тепло поступило во все дома, а жителям объявили компенсацию затрат из-за возникшей ситуации. Временную теплотрассу тогда проложили прямо на снегу. А с наступлением тепла начались работу по капитальному ремонту аварийного участка. Подрядчик должен был завершить работы еще 1 сентября. В начале месяца нязепетровцы забили тревогу и пожаловались, что беспокоятся за тепло в домах предстоящую зиму.

Тем временем вопрос с заменой участка теплосети уже стоял на контроле у губернатора. К 15 сентября заменили почти 400 метров поврежденной трубы из композитного стеклопластика диаметром 200 мм на трубу из стали, в том числе заменена запорная арматура. После опрессовки тепло пустили в дома нязепетровцев.

«Ситуация с запуском котельной была под пристальным контролем губернатора Челябинской области. Мы, в свою очередь, сделали все возможное для пуска своевременного отопительного сезона», — прокомментировал глава района Сергей Кравцов.

Сейчас в микрорайоне Железнодорожный остались работы по благоустройству после замены участков теплотрассы. В Челябинской области отопительный сезон начался раньше обычных сроков. Некоторые города и районы региона смогли обеспечить теплом дома и социальные объекты уже в первых числах сентября.