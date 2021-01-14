В Челябинской области стартовала вакцинация от коронавируса для людей старше 65 лет

Вакцина стала доступна для пожилых южноуральцев

В Челябинской области стартовала вакцинация от новой коронавирусной инфекции людей старше 65 лет. Недавно в регион поступила большая партия вакцины — 151 тысяча доз. Ее достаточно, чтобы начать массовую вакцинацию. Профилактические прививки уже начали ставить людям старше 65 лет.

Одной из первых привилась и врач-невролог поликлиники профосмотров Городской больницы № 2 Магнитогорска Ирина Исланова.

«Прививаться решила из-за возраста (мне 69 лет), из-за сопутствующих заболеваний и работы с людьми. Ежедневно на медосмотрах принимаю по 30 и более человек. А еще хочу жить и внучек замуж выдать. Считаю, что, если есть возможность привиться, нужно идти и делать. Исключение — дети до 18 лет, беременные женщины и люди с аллергическими реакциями, но в этом случае решение о вакцинации примет врач», — рассказала Ирина Исланова.

Вторая часть партии вакцин будет распределена между поликлиниками региона, чтобы южноуральцы могли по желанию поставить прививку. С 1 февраля записаться на вакцинацию можно будет через портал «Госуслуги». Причем привиться смогут даже переболевшие коронавирусом горожане.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 14 января можно узнать в отдельном материале информационного агентства «Первое областное».