В Челябинской области создали аварийные бригады для очистки трасс ото льда и снега

Участки федеральных трасс проверяют круглосуточно

В управлении федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал» рассказали, как готовят к паводку трассу, мосты и путепроводы. Работа по бесперебойному движению транспорта в период таяния снега и льда идет беспрерывно.

В Челябинской и Курганской областях в ведении управления 85 мостов, 39 путепроводов, 1357 водопропускных труб. В управлении пояснили, что для предотвращения ЧС создан список каждого объекта, который может быть подвержен опасности подтопления. Рабочие убирают снег с земляных полотен и обочин, очищают ото льда и снега водопропускные трубы и лотки.

На контроле и возможные маршруты объездов в случае перекрытия движения на подтопленных участках.

«Дорожники создали 15 аварийных бригад, насчитывающие 145 работников и 88 единиц дорожной техники. Заготовлено 1450 кубометров инертных материалов и 23 кубометра пиломатериалов, а также необходимый инвентарь для выполнения работ по пропуску ледохода и паводковых вод», — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Составлен адресный перечень и установлен особый контроль за участками автомобильных дорог, наиболее подверженных опасности подтопления в период подъема паводковых вод.

Идет круглосуточное патрулирование и наблюдение за возможными местами образования ледовых заторов и выхода паводковых вод на дорогу. Напомним, в Челябинской области подготовка к весеннему пропуску вод стартовала в начале марта. Хотя паводок ожидают без подтопления территорий, МЧС выпустило инструкцию, как вести себя во время угрозы подтопления, а на юге региона местные власти даже заказали плавучий транспортер.