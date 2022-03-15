В Челябинской области паводок ожидают без подтопления территорий

Губернатор Алексей Текслер рассказал о подготовке к весеннему пропуску вод Владимиру Якушеву

В Челябинской области продолжается подготовка к паводку. На Южном Урале не ожидается бурного таяния снега и активного выхода вод, хотя все меры на чрезвычайные случаи приняты. В регионе ежедневно мониторят ситуацию по таянию льда, а в некоторых водоемах планируют искусственное ослабление льда. Об этом и других мерах по подготовке региона к весеннему половодью и пожароопасному сезону губернатор Алексей Текслер доложил полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, сообщает пресс-служба правительства области.

В аппарате полномочного представителя президента в УрФО обсудили риски возникновения в 2022 году чрезвычайных ситуаций природного характера. В совещании участвовали заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, губернаторы регионов округа, руководители органов государственного контроля (надзора).

«Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований. Добиться четкой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней. Руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами», — акцентировал внимание Владимир Якушев.

Алексей Текслер сообщил, что паводок в Челябинской области ожидается в пределах среднемноголетних значений. В ежедневном режиме службы ведут мониторинг таяния льда. Во второй половине марта в реках, где возможны заторы, планируется искусственное ослабление льда. Взрывные работы не планируются.

На случай высокого паводка в регионе подготовлены пункты временного размещения, созданы необходимые резервы финансовых и материальных ресурсов. Под особым контролем — состояние гидротехнических сооружений. Они должны обеспечить пропуск талой воды, наполнить водохранилища для хозяйственных нужд и не допустить снижения качества питьевой воды. В 2022 году ремонты пройдут в Айском водохранилище в Златоусте и в Уйском сельском поселении. Кроме того, начато проектирование капремонта ГТС Брединского водохранилища.

В Челябинской области усилена противопожарная защищенность населенных пунктов, был учтен опыт прошлогодних ландшафтных возгораний:

открыта пожарная часть областной противопожарной службы в селе Кузнецкое Аргаяшского района, которая обеспечивает безопасность санаторно-курортной зоны на озере Увильды; с 1 апреля текущего года начнут функционировать еще две пожарные части, обеспечивая противопожарную защиту населенных пунктов в Карталинском и Кизильском районах (они находятся вокруг Джабык-Карагайского бора);

увеличена группировка сил и средств;

расширена система видеонаблюдения за лесной обстановкой для раннего обнаружения и тушения;

из областного бюджета выделены субвенции муниципалитетам на противодействие ландшафтным пожарам;

объем финансирования из областного бюджета на охрану лесов от пожаров в этом году увеличен в два раза;

после таяния снега будут проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

«На случай возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами, определена группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС»,

— отметил Алексей Текслер.

Он пояснил, что организовано взаимодействие со службами соседних регионов и ближайших районов Республики Казахстан.