В Челябинской области с началом отопительного сезона подключают частные дома к газу

Сотни домов смогут газифицировать

В Челябинской области во многих территориях уже стартовал отопительный сезон. Одновременно с подачей тепла муниципалитеты активно газифицируют поселки, часть из них проводит газ к домам впервые. Какие территории получат голубое топливо уже этой осенью — в материале ИА «Первое областное».

Как сообщили в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, в октябре 2022 года впервые газ проведут в поселке Суворовка Златоустовского городского округа.

«Будут подключены 55 домов. Работы планируется завершить до конца октября», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Златоуста.

В Нагайбакском районе идет подключение 300 домов шестой очереди села Фершампенуаз к природному газу. Газификация там затянулась, ранее после проверки прокуратуры по данному факту было возбуждено уголовное дело о халатности.

Строительство газораспределительной системы началось еще в 2019 году, закончить его должны были в 2020 году, но пришли к финишу только сейчас, в 2022 году. Недавно дом № 5 по улице Карла Маркса подключили к газу, другие жители готовят документы на подключение.

«Газопровод принят, теперь жителям, желающим подключиться, надо обратиться в отдел архитектуры администрации Нагайбакского района за схемой и в Нагайбакское отделение Газкома за техусловиями», – рассказали в пресс-службе администрации Нагайбакского района.

Также в ближайшее время запустят котельную в поселке Энергетиков Троицкого района.

Впервые в этом году газифицируют поселок Саламат Варненского района и село Ачликуль в Красноармейском районе.

Напомним, в Магнитогорске начнется газификация малоэтажной застройки. Голубое топливо придет в семь городских поселков. В этом году проектно-сметная документация будет получена на газификацию поселка Новотуково.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Челябинской области в 2022 году проведут газ в 16 населенных пунктов, которые ранее никогда не были газифицированы. Об этом в ходе пресс-конференции по проблемам и перспективам догазификации сообщил замначальника управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя Павел Самсонов.

Кроме того, в 21 районе идет строительство газопроводов. Всего в этом году планируется построить 400 км газовых сетей, что позволит подвести газ к 10 тысячам домов.

Напомним, в четверг, 22 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам районов ускорить газификацию. Глава региона потребовал разобраться с газификацией в каждом поселении и буквально дойти до каждого домовладения.