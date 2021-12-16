Из-за затянувшейся газификации домов в Фершампенуазе возбудили уголовное дело

Администрация расплатилась с подрядчиком, хотя тот не завершил ряд работ

Жители Фершампенуаза еще летом 2021 года жаловались на проблему подключения домов к газу. Подрядчик начал работы по строительству сетей, но так и не завершил их. После проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности, которую допустили сотрудники администрации Нагайбакского района, сообщили в региональном ведомстве.

Прокуратура Нагайбакского района провела проверку работ по газификации села Фершампенуаз администрацией Нагайбакского района.

Между администрацией и ООО «УралСтройГрупп» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству газовых сетей (6-я очередь) стоимостью 26 миллионов рублей. Договор предусматривал приемку законченного объекта газораспределительной системы и передачу технической документации. Но должностные лица администрации района в нарушение условий договора в декабре 2020 года заплатили подрядчику за строительно-монтажные работы.

Тот же подрядчик — ООО «УралСтройГрупп» — выполняет реконструкцию школы в поселке Айлино Саткинского района, где работы также ведутся неактивно. В администрации района объяснили, что причиной срыва сроков работ является недобросовестный подрядчик. Компания игнорирует утвержденный график работ, не выводит на площадку рабочих и не завозит стройматериалы.

«При этом фактически акт приемки объекта газораспределительной системы не подписан, документация не оформлена и заказчику не передана, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ по факту халатности», — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, в 2021 году в селе Фершампенуаз ожидалась газификация шестой очереди, по которой к газу должны подключить десятки домов. Жителям села надоело терпеть неудобства и ждать, когда открытые перед их домами еще год назад траншеи засыплют землей. Они сами закопали строящийся газопровод.