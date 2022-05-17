В 21 районе Челябинской области начали строить газопроводы

Финансирование работ в 2022 году составит 1 млрд рублей

В Челябинской области продолжается газификация частного сектора. С начала 2022 года на 21 территории уже прошли конкурсы, определены подрядчики и начато строительство. Всего в этом году планируется построить 400 км газовых сетей, что позволит подвести газ к 10 тысячам домов. В ИА «Первое областное» узнали, где идут самые масштабные работы.

В 2022 году бюджет на газификацию составил 1 млрд рублей. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер в конце 2021 года, это позволит построить 42 объекта газификации протяженностью более 400 км. По планам к 2035 году уровень газификации Челябинской области должен достигнуть 90%. На сегодняшний день этот показатель чуть более 76%.

Алексей Текслер также поручил главам отыграть все планируемые аукционы по газификации и начать работы по графику. В Минстрое области пояснили, что в 21 районе работы уже идут. Так, одна из самых активных территорий в 2022 году — Катав-Ивановский район.

Здесь идут работы сразу на нескольких объектах, часть из них — завершение поэтапного строительства. В этом году газ должен появиться у жителей 185 индивидуальных домов в самом Катав-Ивановске, а с завершением объекта возможность газифицироваться есть у 362 частных домовладений. Жители почти трехсот домов в городе также смогут подключиться к газу с завершением объекта на Майской площади.

Завершится и строительство газопровода высокого давления к селу Орловка. Здесь газифицироваться смогут 436 частных домовладений, подводящие сети доступны к 205 индивидуальным жилым домам.

«В прошедшем году работы были приостановлены из-за того, что участок газовой трассы был ошибочно запроектирован по землям лесопарковой зоны, где работы запрещены. На сегодня получены технические условия для прокладки газопровода в охранной зоне высоковольтной линии 110 кВт, выполнен проект новой трассы, получено согласование в управлении лесами», — пояснила председатель Совета депутатов Катав-Ивановского городского Совета депутатов Галина Федосеева.

Жители 534 домов из частного сектора в Юрюзани получат возможность газифицироваться, подводящие сети предусмотрены к 245 индивидуальным жилым строениям.

Самая длинная трасса газопровода — 21,5 км — отдаленный от центра поселок Башлес. Когда у его жителей только родилась мечта о газификации, многие уверяли, что это фантастика. Сами жители собрали 4,5 млн рублей на проект. В 2022 году выделены средства на первый этап работ. Возможность газифицироваться получат 552 частных домовладения, предусмотрены подводящие сети газопровода к 249 индивидуальным жилым домам.

В Агаповском районе начались работы сразу на трех объектах. 15 мая стартовало строительство газопровода в поселке Агаповка. Здесь работы завершат к началу октября 2022 года, газ подведут к 56 домам. К поселкам Ташказган и Воздвиженка строится газопровод протяженностью почти 19 км. Будет подключено 88 жилых домов. Неделю назад начались работы в поселке Южном. Здесь до середины октября подключат к газу 64 дома.

Кроме того, в районе выделили дополнительно более 5 млн рублей на разработку проектов четырех поселков: Солодянка, Урожайный, Новоянгелька и Харьковский.

Помимо строительства новых объектов в Челябинской области активно продвигается программа догазификации. В регионе 87 593 домовладения почти в 200 населенных пунктах вошли в план-график догазификации. От жителей подано почти 33 тысячи заявок. В том же Агаповском районе полностью в рамках догазификации подключили 195 домов, заключено 605 договоров, для 515 домовладений создана возможность подключения.

В Минстрое уточнили, что в 2022 году работы должны пройти в 22 муниципалитетах. Какой район еще не отыграл аукцион на определение подрядчика, в ведомстве не стали уточнять.

Между тем на днях стало известно, что губернатор Алексей Текслер решил выделить дополнительные средства на газификацию Верхнеуральского района. Населенные пункты этой территории глава региона посетил в конце прошлой недели.

Напомним, что в Челябинской области, помимо бесплатного подведения газа к дому, можно возместить затраты на покупку и установку газового оборудования. В конце 2021 года по решению главы региона расширен список льготников, которые могут претендовать на компенсацию. Как ее получить — читайте в специальном материале ИА «Первое областное».