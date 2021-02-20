В Магнитогорске начнется газификация малоэтажной застройки

«Голубое топливо» придет в семь городских поселков

Администрация города Магнитогорска объявила о проектировании газификации городских поселков. В этом году проектно-сметная документация будет получена на газификацию поселка Новотуково.

«Кроме того, на контроле администрации города находится также разработка проектов в поселках Малиновый, Новогорняцкий, Горького, Дзержинский, Поля орошения и оставшейся части поселка Березки. В последние годы городские поселки не остаются без внимания со стороны городских властей. Все работы, которые проводятся в них, основаны на пожеланиях и предложениях самих жителей», — прокомментировали в администрации города.

Планируется, что реализация данных проектов начнется с 2022 года. Объемы работ зависят от поступления финансирования из областного бюджета.