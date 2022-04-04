В Челябинской области разработают порядок обращения со строительным мусором

Проект документа коснется и отходов после сноса домов

В Челябинской области готовится проект закона о порядке обращения со строительным мусором и отходами от сноса домов. Разработкой документа занимается министерство экологии Челябинской области по поручению Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии. Кроме того, в ведомстве обсуждают и другие направления решений совета. Подробнее — в материале.

В министерстве экологии региона прошло совещание по выполнению поручений Координационного совета при губернаторе по вопросам экологии. Они касаются профильного национального проекта.

Так, первый заместитель министра Игорь Гилев рассказал, что специалисты ведомства подготовили проект нормативно-правового акта по одному из ключевых поручений Координационного совета — формированию «Порядка обращения с отходами строительства и сноса на территории Челябинской области».

Напомним, ранее в правительстве области выделили целевые деньги на ликвидацию свалки отходов после строительных работ в Джабыке. После природного пожара в 2021 году строителям пришлось снести сгоревшие дома в поселках Джабык и Запасное и построить микрорайоны с новыми домами.

В Минэкологии также пояснили, что ведут диалог с промышленным сектором по поводу «шефства» над особо охраняемыми природными территориями. Шефство подразумевает очистку лесов от мусора, организацию кормовых площадок для животных, создание и развитие экологических троп и т. д.

«В части развития „зеленой дипломатии“ продолжается проработка вопроса по созданию международного биосферного резервата на территориях Троицкого, Чесменского, Варненского и Карталинского районов Челябинской области и Республики Казахстан в рамках российско-казахстанского сотрудничества»,

— рассказали в ведомстве о другом направлении работы.

Собравшиеся обсудили выполнение мероприятий для присоединения предприятий и организаций к региональному экологическому стандарту Челябинской области. Напомним, в области действуют двусторонние соглашения между правительством и крупными промышленными предприятиями, в рамках соглашений производства снижают количество выбросов в атмосферу и выполняют ряд экологических мер. Челябинск и Магнитогорск вышли в лидеры российского рейтинга городов — участников программы экостандарта.

«Очень важно, что поручения Координационного совета находят отражение в реальных делах, меняя жизнь южноуральцев к лучшему», — подчеркнул председатель Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Кроме того, до 15 мая 2022 года в ведомстве будут разработаны планы комплексного развития территорий озер Тургояк, Аракуль и Кисегач. Напомним, в регионе должны появиться первые природные парки: это будут охраняемые зоны с действующим туризмом.