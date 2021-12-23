На утилизацию сгоревших домов в Запасном и Джабыке потратят 100 млн рублей

Администрация Карталинского района ищет подрядчика для ликвидации свалок строительного мусора

Администрация Карталинского района объявила аукцион по поиску подрядчика для ликвидации несанкционированных свалок в поселках Джабык и Запасное. Исполнитель контракта должен будет утилизировать мусор, оставшийся от разборки сгоревших зданий и хозяйственных построек. Начальная цена контракта — 99,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Приступить к работе подрядчик должен через десять дней после заключения контракта (в январе), если будет благоприятная погода. Вывозить мусор будут до 1 июля 2022 года. Согласно техзаданию, на труднодоступных участках отходы нужно будет убирать вручную. Для сбора крупногабаритных стройматериалов будут использовать кран. У исполнителя контракта должно быть как минимум два-три грузовика вместимостью не менее 20—25 тонн каждый, тяжелый бульдозер, универсальный погрузчик, экскаватор, гидромолот.

В результате крупного природного пожара в Карталинском районе в начале июля 2021 года сгорели 72 дома в поселках Джабык и Запасное. После подавления стихии в оперативном порядке силами МЧС, местных жителей и добровольцев началась расчистка пострадавших участков от выгоревших строений. Люди складировали все свое имущество, которое было повреждено в результате стихии. Теперь свалки предстоит расчистить.

По данным Минэкологии, в Джабыке под свалку использовался свободный земельный участок возле неиспользуемого карьера, в Запасном — участок несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов.