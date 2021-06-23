Опыт Челябинской области по квотированию выбросов растиражируют на всю страну

Закон о регулировании вредных выбросов приняла Госдума РФ

Госдума единогласно приняла закон с поправками «Единой России» о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом. Инициатива нововведения принадлежит Челябинской области.

Губернатор Алексей Текслер лично лоббировал законопроект. Встречался с министром экологии РФ, проводил совещания с депутатами Госдумы и представителями профильных федеральных министерств, чтобы ускорить работу по принятию законопроекта. Наш регион стал пилотным в этом экоэксперименте. В него вошли 21 предприятие Челябинска и Магнитогорска.

Законопроект позволит устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе. Для каждого завода-загрязнителя будет установлена своя допустимая норма выбросов. Если предприятие нарушает эти условия, к нему применяют санкции.

«Выделим две составляющие. Безусловно, снижение выбросов фиксируется. Губернатор Алексей Текслер ранее озвучил официальные данные: по итогам 2020 года выбросы в регионе снизились на 7,3%. Второй немаловажный момент, что этот проект пилотный. Челябинск и Магнитогорск, как первопроходцы, прошли такую значимую часть этого пути, которую другим городам еще предстоит преодолеть. Была проделана серьезная подготовительная работа, и с большей вероятностью, что серьезный эффект будет достигнут в ближайшее время. Тогда как тем городам, на которые сейчас распространяется система квотирования, этот путь только предстоит. Наш регион опережает другие субъекты в этой работе», — отметил политолог Александр Мельников.

Определением объема квот для предприятий-загрязнителей занимается Росприроднадзор и Роспотребнадзор РФ. Промгиганты должны эти квоты соблюдать.

«Сейчас мы ждем от федеральных ведомств, что они эти квоты доведут до промышленных предприятий. И заводы-загрязнители должны будут начать их соблюдать. Нарушителей будут штрафовать. Для этого Госдума разрабатывает еще один закон о мерах наказания для предприятий, которые не будут соблюдать квоты. И мы очень ждем этот документ», — пояснил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также Челябинская область — одна из первопроходцев по созданию экологического стандарта. Идея принадлежит губернатору Алексею Текслеру.

Экостандарт шире закона о квотах и затрагивает разные сферы экологии. Он включает в себя дополнительные мероприятия для снижения негативного воздействия в целом — как на воздух, так и на воду и другие природные объекты.

За последний год правительство Челябинской области заключило соглашения о снижении выбросов в атмосферу с 49 промышленными предприятиями области. Среди них ООО «Мечел-Кокс», ПАО «Челябинский металлургический комбинат», ЗАО «Завод Минплита», ПАО «ЧТПЗ», Магнитогорский металлургический комбинат. К 2024 году объем вредных выбросов в Челябинске и Магнитогорске должен снизиться на 20%.