В Запасном и Джабыке ликвидируют свалки с мусором от лесного пожара

Стихия уничтожила более 70 частных домов и построек

В Челябинской области в поселки Джабык и Запасное направят деньги для ликвидации свалок, которые образовались после расчистки строений, пострадавших от пожаров. Правительство области выпустило распоряжение о выделении денег на расчистку несанкционированных свалок, сообщает министерство экологии региона.

После крупного природного пожара в Карталинском районе в начале июля 2021 года сгорели 72 дома в поселках Джабык и Запасное. После подавления стихии в оперативном порядке силами МЧС, местных жителей и добровольцев началась расчистка пострадавших участков от выгоревших строений. Люди складировали все свое имущество, которое было повреждено в результате стихии. Теперь свалки предстоит расчистить.

По данным Минэкологии, в Джабыке под свалку использовался свободный земельный участок возле неиспользуемого карьера, в Запасном — участок несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов. В документе указаны координаты заваленных строительным и бытовым мусором участков. На каждый будет выделено почти по 100 тысяч рублей.