В Челябинской области появятся первые природные парки

Новый для региона статус особо охраняемых территорий получат Аракуль, Тургояк и Кисегач

В Челябинской области появятся первые природные парки, ранее в регионе не было объектов с таким статусом. Речь идет о территории Аракуля, Тургояка и Кисегача. Кроме того, в регионе создадут памятники природы Леоновские горы в Верхнеуральском районе и Устиновские известняки в Миассе. Об этом 16 февраля на заседании комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию сообщил замминистра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

В 2021 году Минэкологии региона заключило контракт на выполнение работ по комплексному экологическому обследованию территорий, на которых планируется создание новых особо охраняемых природных территорий Челябинской области.

«Все обследования были проведены, все заявленные объекты соответствуют требованиям для признания природными парками и памятниками природы. Сейчас запускается процесс по созданию природного парка Аракуль. В него войдет не только озеро, но и прилегающие территории, включая Аракульский шихан. Это будет первый в регионе природный парк, и на его примере мы будем продолжать работу по двум другим территориям — Тургояк и Кисегач»,— доложил замминистра.

Также будут разработаны и утверждены границы для памятников природы Леоновские горы в Верхнеуральском районе и Устиновские известняки в Миассе.

«Эти места набирают популярность у туристов, туда уже начинают водить экскурсии. Поэтому наша задача сохранить природу с краснокнижными растениями и создать туристический потенциал для этих мест»,— добавил Сергей Лавров.

Эксперты отметили, что на этих территориях сейчас большая рекреационная нагрузка, особенно на берегах озер, и необходимо зонировать участки по принципу рекреационных и заповедных.

«Для нас это первый опыт создания именно природных парков. С таким статусом у нас пока нет в регионе ни одного объекта особо охраняемой природной территории. Поэтому очень важно соблюсти баланс интересов: с одной стороны — сохранить природу, с другой — дать возможность развиваться туристической индустрии на этих территориях»,— отметил председатель комитета Законодательного собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов.

Напомним, в прошлом году на Южном Урале открыли четыре памятника природы: река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикиязтамак в Кусинском и Саткинском районах, река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси в Усть-Катаве, долина реки Тогузак в Варненском районе и озеро Еланчик в Миассе.