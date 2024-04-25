В Челябинской области расширили меры поддержки семей бойцов СВО

Регион не оставит без помощи детей пропавших без вести участников спецоперации

В Челябинской области меры поддержки семей участников специальной военной операции распространили на детей бойцов, которые пропали без вести. Депутаты Заксобрания на апрельском заседании единогласно поддержали инициативу губернатора Алексея Текслера.

«Детям из таких семей будет предоставлено двухразовое горячее питание в учебных учреждениях, компенсирована плата за обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях, семьям будет компенсирована стоимость платы за детский сад», — прокомментировал председатель комитета по социальной политике ЗСО Сергей Буяков.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата 18 тысяч 700 рублей обучающимся очно в государственных организациях профобразования.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что в Челябинске право на бесплатное двухразовое питание в школах и колледжах получили также дети участников СВО из числа сотрудников Росгвардии, обладателей специальных званий полиции, сотрудников ОВД — как действующих, так и погибших.

