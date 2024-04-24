В Челябинске расширен список учащихся, имеющих право на бесплатное двухразовое питание

Перечень адресатов меры соцподдержки скорректировали депутаты гордумы

Челябинская гордума на апрельском заседании доработала порядок обеспечения бесплатным питанием школьников и учеников профессиональных учебных заведений. В документе скорректирован перечень адресатов этой меры соцподдержки среди детей участников специальной военной операции.

Так, право бесплатного двухразового горячего питания также получают дети участников СВО из числа сотрудников Росгвардии, обладателей специальных званий полиции, сотрудников ОВД — как действующих, так и погибших.

Средства на оплату питания данной категории льготников предусмотрены в бюджете Челябинска на предстоящие три года.