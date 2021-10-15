В Челябинской области проводят рейды по соблюдению масочного режима

Проверки проходят в общественном транспорте и торговых точках

В Челябинской области проводят рейды по соблюдению масочного режима. Полиция проверяет общественный транспорт и торговые точки — от небольших павильонов до крупных сетевых магазинов. По итогам рейда на нарушителей составлены протоколы.

В Верхнем Уфалее административная комиссия 15 октября проверила 15 торговых точек и два маршрута общественного транспорта. В Чебаркульском районе полиция проверила несколько торговых предприятий. Людям разъясняют, что в общественных местах (в магазинах, аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях, в общественном транспорте и такси) необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски или респираторы. За нарушение предусмотрен штраф (КоАП РФ, статья 6.3, ч. 2) — от 15 до 40 тысяч рублей (для физических лиц), для юридических лиц и руководителей больше.

В Красноармейском районе с начала объявления режима повышенной готовности в связи с распространением новой вирусной инфекции было проведено более 100 рейдовых мероприятий. Накануне очередной рейд с участием сотрудников полиции проводился в восьми торговых предприятиях и на общественном транспорте. По итогам составлено три протокола из-за отсутствия медицинских масок у покупателей в магазинах индивидуальных предприятий и в сетевых торговых объектах.

Специалисты комиссий в районах Челябинской области проверяют не только наличие дезинфицирующих средств в магазинах и правильное применение медицинских масок кассирами, администраторами и покупателями, но еще и интересуются, вакцинированы ли сотрудники торговых объектов.

В Челябинской области накануне за сутки проверили около 650 мест массового пребывания людей на соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В ТРК, досуговых центрах и общественном транспорте выявлено более 100 правонарушений. Рейды продолжатся в ежедневном режиме.

С 12 октября 2021 года в регионах России по требованию Роспотребнадзора усилили проверки масочного режима. Такое решение обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в 77 из 85 регионов страны.

Напомним, с понедельника, 11 октября, на всей территории Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Распоряжение об этом в пятницу, 8 октября, подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.