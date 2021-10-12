В регионах России усилят контроль за соблюдением масочного режима

Такое решение было принято из‑за роста заболеваемости коронавирусом

В регионах России усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое решение обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в 77 из 85 регионов страны. 605 школ и 117 детских садов по всей России закрыты на карантин из-за COVID-19.

Для предотвращения распространения вируса уже сейчас в 38 субъектах ввели требования о вакцинации для ряда категорий работников.

Напомним, с 11 октября на всей территории Челябинской области обязательна вакцинация от ковида для отдельных категорий граждан. Полный список тех, кому нужно сделать прививку, — в отдельном материале Первого областного информагентства.

С 18 октября на Южном Урале вводится новая система допуска в кинотеатры, театры, а также на спортивные состязания. Если численность зрителей больше ста человек, то у гостей будут требовать QR-код, подтверждающий вакцинацию от ковида или наличие антител после болезни. Мы рассказали о том, как в Челябинской области получить QR-код, сколько он действует и в каком виде его разрешается предъявлять.