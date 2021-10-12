В Челябинской области за сутки выявили более ста нарушений масочного режима

Проведено 650 проверок мест массового пребывания

В Челябинской области за сутки проверили около 650 мест массового пребывания граждан на соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий. В ТРК, досуговых центрах и общественном транспорте выявлено более 100 правонарушений, передает ИА «Первое областное».

Составлено около 60 протоколов по статье 20.6 КоАП РФ. На территориях крупных городов региона начали действовать передвижные посты полиции.

Напомним, с понедельника, 11 октября, на всей территории Челябинской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Распоряжение об этом в пятницу, 8 октября, подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

В регионах России усилят контроль за соблюдением масочного режима. Об этом сегодня, 12 октября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такое решение обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в 77 из 85 регионов страны. 605 школ и 117 детских садов по всей России закрыты на карантин из-за COVID-19.