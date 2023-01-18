В Челябинской области проведут субботники на местах крещенских купелей

Уборка пройдет в рамках акции «Вода России»

В Челябинской области стартует акция «Вода России». С 19 по 22 января субботники пройдут на местах крещенских купелей, рассказали в пресс-службе министерства экологии региона.

Жители, волонтеры, представители администраций и Минэкологии Челябинской области будут наводить порядок на местах крещенских купелей. Там, где территория вокруг купелей будет чистой, волонтеры займутся уборкой мусора, оставленного рыбаками.

«Весь мусор, который остается на территориях водоемов, разлагается очень долго: в основном это пластиковые бутылки, алюминиевые банки, целлофановые пакеты. Если их не убрать сейчас, весной вместе со льдом они опустятся на дно и будут столетиями разрушать экосистему наших уникальных озер», — пояснила начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Марина Дымова.

Заключительным мероприятием субботников станет кроссовый забег Lake ice Race на озере Тургояк, который состоится 22 января.

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят праздник Крещения Господня. Многие челябинцы отправятся на службу в храм, а также захотят набрать освященной воды. Публикуем список адресов, где это можно сделать.



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Несмотря на то что праздник Крещения связан с морозами, в этом году погода будет нехолодной. Подробнее о погоде журналисту ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в этом году будет организовано шесть мест для купания: два на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.