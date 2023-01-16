Синоптики рассказали, придут ли в Челябинскую область крещенские морозы

Один из важнейших церковных праздников южноуральцы отметят купанием в проруби уже на этой неделе

Считается, что на праздник Крещение Господне, который отмечается 19 января, наступают самые морозные дни в году — крещенские морозы. Именно так период в несколько дней, захватывающий сам праздник, несколько дней до него и несколько после, называли наши предки, которые подметили: чем ближе праздник Крещения, тем холоднее погода. В этом в году в Челябинской области морозов на один из важнейших церковных праздников не ожидается, сообщила начальник метеопрогнозов областного Гидрометеоцентра Екатерина Выходцева Первому областному информагентству.

«Челябинская область находится под влиянием антициклона, а это ясная погода, слабый ветер и отсутствие осадков. По предварительным данным, в ночь на 19 января ночные температуры по области будут опускаться чуть ниже 20 градусов, в Челябинске — до минус 12—19 градусов, днем будет до −3, −5 градусов. То есть крепких морозов мы не ожидаем», — рассказала Екатерина Выходцева.

На Крещение принято окунаться в прорубь. В этом году для жителей Челябинска подготовили шесть купелей: две на Шершневском водохранилище, две на озере Смолино и две на Первом озере. Рядом с ними оборудуют теплые раздевалки. Открыты для купаний крещенские купели будут 18 и 19 января.

Кстати, как рассказал ИА «Первое областное» протоиерей Игорь Шестаков, купание в проруби на Крещение — народный обычай, а не церковное таинство. Его размышления на эту тему читайте здесь.