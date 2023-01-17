19 января православные христиане отметят Крещение Господне, или Богоявление. В ночь перед праздником принято окунаться в прорубь. Считается, что вода на Крещение способствует исцелению от различных недугов. Жестких правил, как надо окунаться в прорубь, нет, однако сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать простые правила безопасности во избежание неприятностей, а также вреда здоровью. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».
Правила купания в проруби
Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей. Список таких мест в Челябинске можно найти тут.
Перед купанием нужно разогреть тело, сделав небольшую разминку или пробежку.
Подходить к проруби следует в удобной и легкоснимаемой обуви для предотвращения потери чувствительности ног и во избежание получения каких-то ранений. Это могут быть ботинки, шерстяные носки или резиновые тапочки.
Окунаться в прорубь необходимо постепенно, при этом лучше всего постараться сразу достигнуть нужной глубины. Не следует находиться в ледяной воде более минуты во избежание переохлаждения организма.
Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь вперед головой — это приведет к сужению сосудов головного мозга, быстрой потере температуры и холодовому шоку. Также спасатели советуют не мочить голову, а окунаться по шею.
Выходя из проруби, следует хорошо держаться за поручни. Можно заручиться поддержкой тех, кто остался на поверхности. Вылезать следует в вертикальном положении, иначе есть риск сорваться и уйти под лед.
После купания необходимо растереть тело сухим махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чаю.
Противопоказания
Купание в проруби противопоказано людям, страдающим:
- воспалительными заболеваниями носоглотки, отитами;
- заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
- эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы;
- невритами и полиневритами;
- заболеваниями эндокринной системы;
- заболеваниями органов зрения;
- воспалением легких, бронхиальной астмой, туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания;
- кожно-венерическими заболеваниями;
- заболеваниями желудочно-кишечного тракта;
- заболеваниями мочеполовой системы.
Особенности купания в проруби
Считается, что кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур воспринимается организмом как положительный стресс, в результате которого проходят боли и спазмы. Кроме того, температура тела человека после соприкосновения с ледяной водой достигает 40 градусов, благодаря чему в организме гибнут вирусы, микробы и больные клетки.
Несмотря на то что праздник Крещение связан с морозами, в этом году погода будет нехолодной. Подробнее о погоде журналисту ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске в этом году будет организовано шесть мест для купания: два на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.
Кстати, как рассказал ИА «Первое областное» протоиерей Игорь Шестаков, купание в проруби на Крещение — народный обычай, а не церковное таинство. Его размышления на эту тему читайте здесь.