Спасатели рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Соблюдение ряда простых рекомендаций позволит избежать неприятностей

19 января православные христиане отметят Крещение Господне, или Богоявление. В ночь перед праздником принято окунаться в прорубь. Считается, что вода на Крещение способствует исцелению от различных недугов. Жестких правил, как надо окунаться в прорубь, нет, однако сотрудники МЧС России рекомендуют соблюдать простые правила безопасности во избежание неприятностей, а также вреда здоровью. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Правила купания в проруби

Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей. Список таких мест в Челябинске можно найти тут.

Перед купанием нужно разогреть тело, сделав небольшую разминку или пробежку.

Подходить к проруби следует в удобной и легкоснимаемой обуви для предотвращения потери чувствительности ног и во избежание получения каких-то ранений. Это могут быть ботинки, шерстяные носки или резиновые тапочки.

Окунаться в прорубь необходимо постепенно, при этом лучше всего постараться сразу достигнуть нужной глубины. Не следует находиться в ледяной воде более минуты во избежание переохлаждения организма.

Ни в коем случае нельзя нырять в прорубь вперед головой — это приведет к сужению сосудов головного мозга, быстрой потере температуры и холодовому шоку. Также спасатели советуют не мочить голову, а окунаться по шею.

Выходя из проруби, следует хорошо держаться за поручни. Можно заручиться поддержкой тех, кто остался на поверхности. Вылезать следует в вертикальном положении, иначе есть риск сорваться и уйти под лед.

После купания необходимо растереть тело сухим махровым полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячего чаю.







Противопоказания

Купание в проруби противопоказано людям, страдающим:

воспалительными заболеваниями носоглотки, отитами;

заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

эпилепсией и другими заболеваниями центральной нервной системы;

невритами и полиневритами;

заболеваниями эндокринной системы;

заболеваниями органов зрения;

воспалением легких, бронхиальной астмой, туберкулезом и другими заболеваниями органов дыхания;

кожно-венерическими заболеваниями;

заболеваниями желудочно-кишечного тракта;

заболеваниями мочеполовой системы.

Считается, что кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур воспринимается организмом как положительный стресс, в результате которого проходят боли и спазмы. Кроме того, температура тела человека после соприкосновения с ледяной водой достигает 40 градусов, благодаря чему в организме гибнут вирусы, микробы и больные клетки.

Несмотря на то что праздник Крещение связан с морозами, в этом году погода будет нехолодной. Подробнее о погоде журналисту ИА «Первое областное» рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в этом году будет организовано шесть мест для купания: два на Шершневском водохранилище, два на озере Смолино и два на Первом озере.

Кстати, как рассказал ИА «Первое областное» протоиерей Игорь Шестаков, купание в проруби на Крещение — народный обычай, а не церковное таинство. Его размышления на эту тему читайте здесь.