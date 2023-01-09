В Челябинске на Крещение организуют шесть купелей

Иордани появятся на трех водоемах

В Челябинске в Крещение для православных, которые захотят окунуться в ледяную воду, подготовят шесть купелей. Об этом в понедельник, 9 января, на аппаратном совещании сообщил вице-мэр Александр Астахов.

«Начинаем готовиться к крещенским купаниям, которые пройдут на следующей неделе — с 18 по 19 января. В городе будет организовано шесть мест для купания: два на Шершневском водохранилище, два — на озере Смолино и два на Первом озере», — пояснил Александр Астахов.

На водных объектах традиционно будут дежурить спасатели, чтобы при необходимости оказать первую помощь.

Помните: врачи не советуют окунаться в ледяную воду людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Не стоит погружать в купель маленьких детей, также от этого лучше отказаться беременным. В состоянии алкогольного опьянения заходить в прорубь опасно.