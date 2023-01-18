Челябинские храмы опубликовали график крещенских богослужений и разлива воды

Составили список адресов, где пройдут праздничные литургии

В ночь с 18 на 19 января верующие отметят праздник Крещения Господня. Многие челябинцы отправятся на службу в храм, а также захотят набрать освященной воды. Публикуем список адресов, где это можно сделать.

В Свято-Симеоновском кафедральном соборе 19 января будут совершены ранняя (в 6:30) и поздняя (в 8:30) Божественные литургии. Освящение воды будет совершаться после поздней литургии. Ночной службы в храме не будет.

Крещенскую воду можно будет набрать в цокольном этаже собора с 11 до 20 часов 19 января, а также с 20 по 26 января с 8:30 до 20:00.

В храме Святой Троицы в полночь пройдет ранняя праздничная литургия, после которой освятят воду.

В храме Сергия Радонежского воду можно набрать после ночной Божественной литургии, с 3:00. Сделать это можно до 22 января в нижнем храме, с 7:00 до 21:00. Воду будут разливать бесплатно в специальную тару, также можно принести свою.

В храме Святого Александра Невского 19 января в 8:30 пройдет Божественная литургия, после чего освятят воду. В этого же время праздничная служба пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы.

В храме Иоанна Воина 18 января в 17:00 состоится Всенощное бдение, в полночь 19 января начнется ночная литургия, в 9:00 пройдет поздняя литургия, после чего также освятят воду.