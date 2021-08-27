Несколько школ на Южном Урале не готовы к учебному году из-за затянувшихся ремонтов

К срыву сроков работ привело подорожание стройматериалов

В Кизильском районе в поселке Карабулак за пять дней до начала учебного года основная школа остается без крыши. Местные жители пожаловались на это в соцсетях. В районной администрации уверены, что ремонт вот-вот завершат, но, на всякий случай, продумали запасной вариант. Как шестьдесят учеников маленькой сельской школы стали заложниками ситуации и причем тут повышение цен на строительные материалы, разбиралась корреспондент ИА «Первое областное».

В основной школе Карабулака учатся пятьдесят детей девяти классов. Здание образовательного учреждения довольно старое, но крепкое. Летом здесь начался капитальный ремонт кровли, но уже в середине августа местные жители забили тревогу и стали писать о затянувшемся ремонте и «обезглавленной» школе в Сети. Тогда глава Кизильского района Александр Селезнев назвал эти публикации провокацией и заверил, что школа будет пущена к 1 сентября. Однако на сегодняшний день в ситуации ничего не изменилось.

«1 сентября через четыре дня, а школа стоит с раскрытой кровлей. Работу там ведут всего 4 человека, сколько они будут её делать? И что с учебой детей, а там ведь 50 учеников. Не закончены и внутренние работы, так как стены ещё полностью не просохли, их не получается закрасить даже фасадной краской, есть проблема с электричеством. Школа не готова к приему детей. Уже очевидно, что 1 сентября дети не пойдут учиться. Кто ответит за срыв начала учебного года, ведь это не подрядчик виноват, а те, кто так безобразно организовал ремонт в образовательной организации. Кто понесет ответственность», — задаются вопросом жители поселка.

Тем временем местные власти уже оценили ситуацию и предложили родителям учеников варианты учебы.

«Мы провели родительское собрание. Собралось 40 человек, родителям объяснили, что из-за резкого повышения цен подрядчик не успевает. Было предложено три варианта организации учебного процесса: подвоз детей в соседний поселок в школу, дистанционное образование или учеба по субботам с того момента, как школа примет учеников. 39 родителей проголосовали за организацию шестидневки», — рассказал ИА «Первое областное» глава Кизильского района Александр Селезнев.

Он пояснил, что подрядчик до сих пор ждет металлочерепицу, которая должна поступить со дня на день.

«Мы все же надеемся, что как только строители получат материал, они усилятся и успеют к началу учебного года. Но в то же время ориентировочно ставим дату открытия школы 6-7 сентября», — пояснил он.

В министерстве образования и науки Челябинской области ответили, что район представил информацию о ситуации в Карабулаке и выбранном варианте решения.

По словам Александра Селезнева, в Кизильском районе в этом году было отремонтировано 10 кровель на школах, детских садах и сельских клубах. И только кровля в Карабулаке «выстрелила в негатив».

«Ремонт идет по федеральной программе, деньги федеральные. У нас нет возможности маневрировать. Смета на ремонт кровли была готова в 2019 году, в феврале 2021 году уже прошли торги. А цены на стройматериале „взлетели“ в апреле. Я честно понимаю подрядчиков, это объективы причины. И нам очень сложно работать в этот строительный сезон из-за этого скачка: приходится все время контролировать, ругаться и даже грозить судом», — признался глава района.

Александр Борисович рассказал, что в районе есть готовые проектно-сметные документы на разные виды реконструкции и строительства. По нынешним ценам документы потеряли свою актуальность.

«Я вижу только один выход, чтобы правительство РФ разработало коэффициенты, по которым можно было бы продолжить реализацию уже прошедших экспертизу проектов по актуальным ценам», — пояснил он.

Между тем, ситуация, когда из-за повышения цен на стройматериалы образовательное учреждение оказывается не готово распахнуть свои двери ученикам 1 сентября, в Челябинской области не единична. В поселке Межозерный Верхнеуральского района 18 августа объявили третий аукцион на ремонт кровли в школе. Причина предыдущих несостоявшихся торгов — выделяемая на ремонт сумма.

И если в Межозерном не могут найти подрядчиков, то в Айлино Саткинского района школа несколько недель стоит без кровли по той же причине, что и в Карабулаке. Да и в самом Кизиле на три месяца задерживается пуск детского сада после ремонта.

Пока заказчики, то есть администрации районов, могут предъявить подрядчику неустойку за невыполнение контрактных обязательств. А в региональном управлении ФАС пояснили, что каждый случай включения подрядчика в реестр недобросовестных исполнителей рассматривается индивидуально.

«Специалисты службы выясняют был ли умысел у подрядчика не выполнить необходимый объем работ в срок: исполнитель должен уведомить заказчика, рассказать о причинах. Каждый случай рассматривается подробно» — пояснили в областном УФАС.

В управлении федеральной антимонопольной службы рассказали, что в области есть случаи, когда подрядчики планировали сделать свою работу вовремя, но их планы сорвались из-за повышения цен на материалы. Это и стало поводом для отказа включения его в реестр недобросовестных исполнителей.