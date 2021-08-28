«Для работодателей лучшей формой организации труда является рабовладельческий строй»: председатель профсоюза металлургов — о шестидневной рабочей неделе

Челябинец Юрий Горанов против инициативы депутата КПРФ, предложившего изменить Трудовой кодекс

Депутат Госдумы Николай Арефьев от КПРФ считает, что избавиться от «полнейшей разрухи» в стране можно за счет увеличения в России рабочей недели. В начале августа он предложил вести шести- или даже семидневную рабочую неделю. Депутат считает, что таким образом можно вывести страну из кризиса после пандемии. Председатель Челябинской областной организации горно-металлургического профсоюза России Юрий Горанов против такой инициативы. Публикуем его мнение.

«Странно слышать о такой инициативе именно от представителя КПРФ. Сорокачасовая, пятидневная неделя — главное достижение Октябрьской революции. Вся история социализма и рабочего движения связана с этой идеей. Если КПРФ выступает за сильное социальное государство, оно должно быть против сверхэксплуатации людей. Для работодателей лучшей формой организации труда является рабовладельческий строй.

Наш профсоюз против шестидневной рабочей недели и увеличения нормы рабочих часов. Во всем цивилизованном мире уровень социального климата оценивается не по тому, сколько человек работает, а по тому, сколько он отдыхает. А еще — по уровню зарплаты. Сорокачасовая рабочая неделя — мировой стандарт, и мы не можем так просто от него отказаться. Он подкреплен вековым опытом и нашими представлениями о физиологических возможностях человека. Отказ был бы шагом назад в развитии страны. Предложение депутата предполагает изменение законодательной нормы.

Сегодня норма рабочего времени устанавливается государством. У нас 40-часовая рабочая неделя. И точка. Есть норма рабочего времени — 1760 часов в год. Когда наши работодатели создают графики для сотрудников, они учитывают эти данные. Не важно, какой у человека режим труда — восьмидневка, плавающий график или железнодорожный. Если человек хочет, он, конечно, может работать сверхурочно, но не более 120 часов в год. За это предполагаются особые доплаты. Если работодатель захочет изменить норму, он будет наказан. Только законодатель может это сделать. Но мы против этого.

К сожалению, люди все равно работают сверхурочно. И не получают за это ничего. Это происходит из-за произвола в организациях. В том числе, из-за отсутствия профсоюзов. В каждом трудовом коллективе должна быть самоорганизация. Люди обязаны знать и отстаивать свои права. Профсоюзы должны им в этом помогать. Создавайте профсоюзы, и вас не будут эксплуатировать, не будут урезать зарплаты.

Мы не просто против увеличения рабочей недели, мы поддерживаем дискуссию о ее сокращении до четырех дней. Выступаем за то, чтобы это решение никак не повлияло на заработную плату, она должна быть сохранена на прежнем уровне. Это будет критерием благосостояния наших граждан и характеристикой социального государства, которое мы все вместе строим.

Согласно опросам, люди делятся 50 на 50. Половина граждан хотели бы работать четыре дня в неделю с сохранением заплаты. Нам могут возразить, что мы еще не пережили пандемию коронавируса, экономика еще не восстановилась... Но здесь есть парадокс. Мы, например, представляем интересы работников горно-металлургической сферы. Прибыльность предприятий в этой отрасли резко выросла. Особенно сильно поднялись металлурги из-за цен на продукцию. Разумеется, цель любого капиталиста — наращивать и наращивать прибыль. Но и о людях тоже надо когда-то задуматься. Может, сейчас подходящее время?

Нам в обществе нужно усиливать переговорный процесс. На многих предприятиях нет коллективного договора, и люди никак не защищены. Компания получает сверхприбыль, а на работниках это никак не сказывается. Именно самоорганизация и коллективный договор позволяют соблюдать баланс интересов сотрудников и работодателя.

В России увеличили пенсионный возраст, люди начали дольше работать. Бабушки и дедушки отсутствуют в жизни внуков. Молодые мамы не могут уделять внимание детям. При этом мы все время говорим о проблемах с воспитанием молодого поколения. Если бы у людей было больше свободного времени, они могли бы тратить его на самообразование и на укрепление семьи. От этого бы выиграли все».

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