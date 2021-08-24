В Челябинской области родители три месяца ждут открытия детского сада после ремонта

Жители села Кизильское вынуждены сидеть с детьми дома

В селе Кизильском Челябинской области три месяца назад закрыли очередной детский сад — сейчас там работает лишь одно учреждение. Из-за переполненности воспитанниками, многим родителям приходится сидеть с детьми самостоятельно. Районные власти выставляют претензию подрядчику, сообщили в местной администрации.

Жители села Кизильское написали в Сети, что три месяца ждут открытия детского сада. Сад № 3 «Солнышко» закрыли на ремонт еще в начале июня. А недавно «ушел» на ремонт и второй детский сад. Мест в единственном дошкольном учреждении на всех детей не хватает. Своих чад родители вынуждены оставлять дома.

«Сил нет держать детей дома. Сейчас ещё и детский сад № 2 „Малышок“ закрыли на ремонт. Прекрасно стало — один детский сад „Сказка“ работает на весь Кизил... Никто не считается с проблемами родителей, мол, куда хотите, туда и девайте своих детей», — сообщил пользователь соцсети Виктор.

Родители недоумевают, почему так долго идет ремонт в образовательных учреждениях.

В администрации района ответили, что подрядчик не успел закончить капитальный ремонт в детском саду № 3, как прописано в контракте, в срок к 25 августа. Власти подготовили претензию о выставлении неустойки при нарушении сроков работ.

«К 1 сентября планируется открыть учреждения для организации образовательного процесса — капремонт завершен на 95%. В данный момент в с. Кизильском полноценно функционирует ещё одно дошкольное учреждение — детский сад № 4. Его посещают 32 воспитанника закрывшихся на реставрацию центров № 2 и № 3», — прокомментировала ситуацию начальник районного отдела образования Марина Матвеева.

На сегодняшний день общая заполняемость работающего садика — 94 ребёнка со всех трёх закрытых учреждений. При обращении родителей с заявлением о предоставлении места в детском саду проблем не возникает, об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Напомним, ранее закрыли детский сад в городе Златоуст. Там учреждение дошкольного образования не соответствовало нормам и подлежало капитальному ремонту.

По области несколько школ оказались в стадии ремонта перед началом учебного года из-за подорожания строительных материалов. Так, в Межозерном в третий раз объявили торги на замену кровли, а в самом Кизильском районе в поселке Карабулак затянувшийся ремонт кровли грозит сорвать начало учебного года.

Автор: София Поромова