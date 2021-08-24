В школе Челябинской области за полторы недели до начала учебного года крыша осталась без ремонта

Родители учащихся с опасением ждут осенних дождей

В Верхнеуральском районе объявили закупку на капитальный ремонт кровли в школе поселка Межозерного менее чем за две недели до начала учебного года. Жители поселка возмутились состоянием образовательного учреждения и написали об этом в интернете. В администрации района считают, что ремонтные работы не будут мешать учебе школьников. Однако под вопросом и сам ремонт: из-за подорожания стройматериалов проектно-сметная документация к закупке стала неактуальной. В ситуации разбирался журналист ИА «Первое областное».

В рабочем поселке Межозерном Верхнеуральского района две школы. В средней школе учатся, по словам родителей, 800 детей. Состояние образовательного учреждения волнует родителей, поскольку, по их словам, в здании протекает крыша, а скоро у детей начнутся уроки.

«В нашей школе который год протекает крыша. Во время дождя вода проходит через все четыре этажа. В кабинетах 4-го этажа разрастается грибок, зимой там очень сыро и холодно. А наши дети сидят в этих кабинетах все уроки», — пожаловались в Сети жители поселка.

Они также рассказали, что из-за подтеков от аварийной кровли бывают перебои с электроэнергией.

«В актовый зал страшно заходить: с потолка течет, а потом падает штукатурка. В кабинетах второго этажа: химия, физика, библиотека — очень холодно, так как над ними тоже крыша, требующая ремонта», — описывают состояние образовательного учреждения пользователи Сети.

Этой проблеме не один год. И уже несколько лет людям отвечают, что проектно-сметная документация на ремонт готова и власти ждут финансирования. Наконец в прошлом году их обнадежили, что ремонт будет проведен в 2021 году.

«Но уже сентябрь, а ремонта нет. Сегодня мы узнали, что сметы составлены в соответствии с ценами 2019 года. С учетом недавнего подорожания стройматериалов ни один подрядчик не возьмет на себя такую ответственность и не будет работать себе в убыток. Получается, что заберут и те деньги, которые выделили. Этого мы и боимся. А больше всего мы боимся осенних дождей, как говорится, со всеми вытекающими последствиями», — написали жители.

В администрации района ответили, что ремонт кровли не отразится на учебном процессе.

«На сегодняшний день аукцион на капитальный ремонт кровли МОУ «Межозерная СОШ» объявлен, идет прием заявок от потенциальных подрядчиков. Конкурсная процедура началась по мере выделения лимитов на эти работы. Учебный процесс в школе будет проходить в обычном штатном режиме. Ремонтные работы не будут мешать учебе школьников, будут проводиться после занятий и в выходные дни», — прокомментировала ИА «Первое областное» начальник управления образования Верхнеуральского района Наталья Урцева.

Руководитель ведомства не уточнила, что закупка на капитальный ремонт кровли в средней школе поселка Межозерного объявлена в третий раз. 15 июля состоялся первый аукцион на капитальный ремонт кровли с начальной ценой контракта в 8,4 млн рублей. Желающих выполнять работы не нашлось. Конкурс признали несостоявшимся.

На следующий день,16 июля, администрация снова объявила торги. 9 августа должны были заключить контракт с победителем — ООО «Асфальт строй». Однако компания отказалась подписывать документы из-за подорожания стройматериалов. Когда торги объявляли, по смете расходники стоили 6,5 млн рублей. Сейчас они обойдутся подрядчику в 9,7 млн рублей. Таким образом, фирма должна была работать себе в убыток.

«После проведения аукциона произошел резкий и внезапный рост цен на утеплительный, пароизоляционный (унифлекс и техноэласт) материал, а также на керамзит — 9 726 720 рублей с увеличением сроков поставки от трех месяцев. В связи со сложившейся ситуацией: удорожанием стоимости строительных материалов более 45%, увеличением сроков поставки в два раза (три месяца), что, в свою очередь, исключает возможность исполнения своих обязательств по муниципальному контракту в установленный срок, — был расторгнут договор», — заявили в ООО «Асфальт строй».

18 августа в администрации Верхнеуральского района снова объявили конкурс. Торги состоятся 28 августа. Начальная стоимость контракта, несмотря на рост цен на стройматериалы, осталась прежней — 8,4 млн рублей. Деньги на замену кровли выделены из бюджета Верхнеуральского района. Найдутся ли подрядчики, или школа останется с протекающей крышей до следующего года, станет известно в конце августа. Информагентство «Первое областное» будет следить за развитием событий.

Проблема с ремонтом учебных заведений есть и в других районах области. Например, в Саткинском районе в поселке Айлино школа стоит без крыши уже несколько недель, а в Кизильском районе ремонт школы затянулся из-за подорожания стройматериалов.