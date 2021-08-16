В Кизильском районе затянувшийся ремонт крыши грозит сорвать начало учебного года

Пока жители жалуются на ситуацию, местные власти уверены в скором завершении работ

В Кизильском районе в поселке Карабулак местные жители пожаловались на состояние школы. Еще в июле старую крышу, которая не ремонтировалась со времен постройки в 1960-х годах, решили заменить. Шифер сняли, и на этом работы на объекте остановились. Местные жители пожаловались в соцсетях на угрозу срыва учебного года. А руководство района считает жалобы провокацией анонимщиков и спокойны за скорость ремонта. Как повышение цен на строительные материалы повлияло на образовательный процесс в отдельно взятом поселке, разбиралась корреспондент ИА «Первое областное».

В школе поселка Карабулак учатся всего 60 детей. Как и во многих небольших российских поселках, здание не видело капитального ремонта. В этом году на замену изношенной шиферной крыши в район были выделены деньги по федеральной программе «Комплексное развитие села». Прошло уже 1,5 месяца с начала работ, и местных жителей настораживает скорость ремонта и приближающийся учебный год.

«В поселке Карабулак идет ремонт кровли школы. Это ужас какой-то, а не ремонт. Раскрыли кровлю и вот уже 1,5 месяца еле шевелятся. Три раза школу затопляло, краска внутри вздулась, стены уже покрываются плесенью, и когда закончится ремонт, никому неизвестно, а через две недели начало учебного года. Должного строительного контроля нет, что там эти 19-летние пацаны делают, районное начальство не волнует. Учителей заставили убирать строительный мусор вокруг школы, больше, похоже, некому. Привыкли выезжать на работниках школы, а кто-то за это деньги получит. Таскайте, женщины, шифер, бессовестные», — написали в соцсетях жители.

История «обезглавленной» школы в Карабулаке очень схожа со школой в селе Айлино Саткинского района. И здесь здание стоит без крыши после начатой реконструкции. Однако в Айлино сроки окончания работ изначально были озвучены 2022 годом. И новый учебный год дети и их учителя проведут в соседнем поселке Межевом. В Карабулаке школу обещают открыть к 1 сентября этого года.

«Органы местного самоуправления отчитываются, что школа будет открыта 25 августа. Этот вопрос стоит на контроле министерства», — прокомментировали в Минобре Челябинской области.

Глава Кизильского района Александр Селезнев в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» назвал авторов поста о школе «анонимными жалобщиками».

«Подрядчик работает на месте. В среду металл поступит, и кровлю застелют. Да, были простои. Но строительный материал подорожал в 2,5 раза, подрядчик был к этому не готов. Однако он выполнит свои работы в срок. Никаких проблем не вижу», — сказал Александр Селезнев.

Он также пояснил, что на объекте заменили обрешетку и стропила. Протечки в здание после снятия шифера были, но, по словам главы, в этом нет ничего критичного.

«Школа крепкая, там нет гипсокартона или ДСП. Перекрытия железобетонные, последствия протечки устраним побелкой-покраской», — уточнил он.

Александр Селезнев также прокомментировал реплику о том, что на стройке работают учителя.

«Если учителя и носили шифер, то только для того, чтобы забрать себе. Старый шифер сняли, у него только два пути: либо населению, либо на свалку. Видимо, кто-то из учителей взял его себе», — предположил глава.

Он подчеркнул, что сроки сдачи объекта соблюдаются и школа будет запущена к новому учебному году.

Напомним, к новому учебному году также готовится к открытию строящаяся школа в микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске. Глава Наталья Котова поручила взять вопрос ее готовности на особый контроль.