В Усть-Катаве построят высотку для переселенцев из аварийного жилья

ЮУ КЖСИ ищет подрядчика для возведения второй в городе десятиэтажки

В Усть-Катаве Челябинской области планируют построить 10-этажный жилой дом для переселенцев из ветхо-аварийного жилья. Он появится в микрорайоне № 1. Заказчиком выступает ЮУ КЖСИ, которая ищет подрядчика для выполнения работ. Максимальная стоимость контракта составляет чуть больше 262 млн рублей. Информацию об аукционе опубликовали на сайте госзакупок. Это будет вторая десятиэтажка, которую построили в Усть-Катаве за 30 лет.Проект строительства разрабатывало ООО «СтройГранит». Согласно генплану участка, будущий дом появится в 1-м микрорайоне рядом с улицей Северной на участке № 37. Он рассчитан на 209 квартир. Рядом с высоткой сделают площадки для детей, занятия спортом, отдыха взрослых. Там также оборудуют место для сушки белья и мусорных баков.В документации также указано, что подрядчик обязан построить дом с нуля, включая монтаж крылец, спусков, сделать освещение, в том числе в подвале. Здание должны возвести до 28 июля 2023 года.Отметим, первую десятиэтажку в Усть-Катаве построили в 2015 году. Это позволило решить вопрос с переселением из ветхо-аварийного жилья. Глава Усть-Катава Сергей Семков сообщал, что строительство нового дома будет идти в течение двух лет.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в 2020 году во время инспекции муниципальных образований посетил Усть-Катав. Тогда он поставил задачу главе города Сергею Семкову строить новое жилье, а не приобретать квартиры на вторичном рынке.