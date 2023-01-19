В Челябинской области отметили Крещение Господне купанием в проруби

Как все проходило — показываем в фоторепортаже

Ночью с 18 на 19 января в Челябинской области отметили праздник Крещения Господня традиционными крещенскими купаниями в проруби. Для южноуральцев специально подготовили и освятили купели по всей области. Как в разных уголках области окунались в ледяную воду — показываем в фоторепортаже.







В Челябинске купели оборудовали на Озере Смолино и Первом и на Шершневском водохранилище. Даже предостережение от Роспотребнадзора, которое появилось накануне, не отпугнуло желающих искупаться.









Больше всего людей было у церкви «Утоли моя печали».





На Смолино челябинцы окунались менее активно.





В социальных сетях активнее всего были жители жители Миасса, там, на озере Тургояк вокруг купели возвели целый храм из снега, жители фотографировали его и снимали на видео с самого утра.





Фото: Гульнара Крайнова

Комфортабельную купель открыли вечером Кусе. Там иордань находится в теплой крытой избе в парке «Мысянский ключ». Первым опробовал прорубь смотритель парка Алексей Овладеев.





Фото: Светлана Ушакова

В Агаповском районе купель устроили на реке Гумбейке, там до полонучи успели искупаться более 70 человек. Приезжали люди из Магнитогорска, Наровчатки и Агаповки и окунуться им не помешал даже сильный мороз — столбики термометров зафиксировали похолодание до -30 градусов.









Фото: газета "Звезда", Агаповский район

В Миассе празднование крещения началось с большого крестного хода, а после освящения купели жители смогли искупаться. Свой очереди здесь ждали десятки человек, в том числе члены местного казачества.









Фото: Николай Рычков, медиахолдинг "Первый областной, г. Миасс

В Трехгорном уже к полуночи окунулось больше сотни человек, а те, кто не решился — наблюдали со стороны и грелись у костра.









Фото: Трехгорный info

В Златоусте рядом с купелью возвели высокий ледяной крест, а окунаться начали после большого крестного хода.















Фото: Артем Сивцов, Златоустовский рабочий

Напомним, что купель в Челябинске будет работать до 15:00 19 января, а после праздника у купелей проведут субботники. Если решите в последний момент искупаться в ледяной воде, напоминаем о правилах безопасности. Детям до семи лет и людям с сердечными заболеваниями лучше воздержаться от купания.