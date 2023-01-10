В Кусе по просьбам жителей открыли часовню с купелью

Горожане впервые смогут окунуться в воду в крещенскую ночь

В Кусе открыли первую очередь парка «Мысянский ключ». Проект реализуют по инициативе жителей за счет средств областного бюджета. Он предусматривает территорию с освященным источником и часовней с купелью, пешеходными дорожками, смотровой площадкой, мостиками, оборудованным спуском к пруду. Теперь в крещенскую ночь жители смогут окунуться в купель, рассказали в пресс-службе администрации района.

Часовню строили в честь Николая Чудотворца. Строительные работы начались в мае прошлого года. По заказу епископа Златоустовского и Саткинского Викентия в мастерских Софрино была изготовлена икона Николая Чудотворца, который держит в руках икону Божией Матери «Живоносный источник», в честь которой освящен ключик на Мысу.

Кусинцы уже получили возможность побывать внутри часовни, оценить работу строителей и набрать воды из живоносного источника. А через неделю, на Крещение, все желающие смогут окунуться в купель с освященной водой.

Отметим, что это единственное место в районе, где можно это сделать. Ранее местные жители сами рубили проруби и рисковали, окунаясь в необорудованные купели.