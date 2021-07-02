В Челябинской области отменили праздничные мероприятия в День металлурга

Решение принял оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе

В Челябинской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Решение принято в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции. Решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — уточнили в правительстве Челябинской области.

Ранее в администрации Магнитогорска рассказали, что подготовили для жителей альтернативную афишу ко Дню металлурга — в 2021 году праздничные концерты, выставки, показы фильмов и квесты пройдут онлайн.

Напомним, в Челябинской области отменили и перенесли ряд массовых мероприятий. Министерство культуры Челябинской области сообщило о переносе фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов «Аркаим», который должен был состояться 9–11 июля 2021 года. Рок-фестиваль «Уральский Рубеж» организаторы перенесли на следующий год. Мы подготовили полный (и постоянно пополняемый) список отмененных фестивалей лета-2021.