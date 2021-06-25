Рок-фестиваль «Уральский Рубеж» отменен

Трехдневный фестиваль «Уральский Рубеж» должен был состояться в последние выходные июля, но оргкомитет принял решение перенести его на июль следующего года

«Практика говорит, что фестивали отменяют и за день до концерта, и в день концерта. Никому — ни нам, ни зрителям — не нужны такие проблемы, поэтому оргкомитетом было принято решение о переносе»,