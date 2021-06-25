Решение было принято до получения официального ответа от властей, так как ранее уже были отменены Бажовский, Ильменский и Бушуевский фестивали и риск получить отказ в проведении «Рубежа» в последние дни перед его началом, по мнению организаторов, был велик.

«Практика говорит, что фестивали отменяют и за день до концерта, и в день концерта. Никому — ни нам, ни зрителям — не нужны такие проблемы, поэтому оргкомитетом было принято решение о переносе»,—  комментирует Гарри Ананасов, организатор фестиваля.

Перенос планируется на 30, 31 июля, 1 августа 2022 года. Гарри Ананасов обещает, что фестиваль проведут в лучших традициях «Рубежей » 2010-х годов.

Мы подготовили полный (и постоянно пополняемый) список отмененных фестивалей лета-2021.

Текст: Евгений Рыженьков