Этнофестиваль в Аркаиме отменен

15-й юбилейный форум должен был пройти в заповеднике «Аркаим» с 9 по 11 июля

«Фестиваль традиционно собирает порядка пяти тысяч посетителей, соответственно угроза инфицирования остается. В связи с чем было принято решение не подвергать риску южноуральцев и гостей из других регионов, отложить мероприятие до лучших времен»,

— комментирует Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области.