Министерство культуры Челябинской области сообщило о переносе фольклорно-этнографического фестиваля евразийских народов «Аркаим», который должен был состояться 9—11 июля 2021 года. Причина — рост числа заражений коронавирусом.

«Фестиваль традиционно собирает порядка пяти тысяч посетителей, соответственно угроза инфицирования остается. В связи с чем было принято решение не подвергать риску южноуральцев и гостей из других регионов, отложить мероприятие до лучших времен», — комментирует Алексей Бетехтин, министр культуры Челябинской области.

До этого в регионе уже отменили все Сабантуи, а также Ильменский, Бажовский и Бушуевский фестивали. 

Текст: Евгений Рыженьков