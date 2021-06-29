В Магнитогорске подготовили афишу онлайн-мероприятий ко Дню города и Дню металлурга

Традиционные праздничные гулянья отменили, чтобы избежать рисков распространения коронавирусной инфекции

Для жителей Магнитогорска подготовили альтернативную афишу ко Дню города и Дню металлурга — в 2021 году праздничные концерты, выставки, показы фильмов и квесты пройдут онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причина отмены традиционных праздничных гуляний — риск распространения коронавирусной инфекции. Жителям предложили выбрать себе мероприятие по душе: фильмы, концерты, выставки, конкурсы, квесты и другие площадки.

«Насыщенную программу для горожан приготовили магнитогорские театры, творческие коллективы Дома дружбы народов, Дворца культуры железнодорожников, Магнитогорского концертного объединения, воспитанники детских школ искусств и учреждений музыкального образования, сотрудники городских библиотек, Магнитогорской картинной галереи, краеведческого музея», — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска.





Напомним, 30 июня Магнитогорску исполняется 92 года. В преддверии Дня города космонавты Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, Сергей Кудь-Сверчков и Петр Дубров записали видеопоздравление с МКС. Кроме того, магнитогорцев поздравил экипаж подводной лодки «Магнитогорск», к жителям обратился командир подводной лодки Артем Бондаренко.

