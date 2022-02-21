В Челябинской области остановлены капремонты ряда домов в 2022 году

Как проблемные муниципалитеты могут выбраться из долговой ямы, разбиралось ИА «Первое областное»

В Златоустовском, Миасском, Усть-Катавском, Чебаркульском городских округах, а также в Аргаяшском и Катав-Ивановском районах складывается непростая ситуация с капитальным ремонтом домов. В 2022 году в этих территориях работы не будут выполняться из-за отрицательного финансового баланса местного фонда капремонта. Информацию об этом ИА «Первое областное» сообщили в фонде регоператора Челябинской области. Разбираемся, по каким причинам территории попали в долговую яму и как из нее можно выбраться.

Кто виноват?

«Общий котел» средств фонда регоператора на капремонт всей Челябинской области состоит из 43 фондов капремонта. В каждом муниципальном образовании он свой. Сколько средств имеет территория, столько она и может потратить на ремонт домов. При этом долг южноуральцев в целом по области за капремонт на сегодня составляет более 5 миллиардов рублей.

Начальник Златоустовского отдела фонда капремонта, в который входят Златоустовский ГО, Трехгорный ГО, Миасский ГО, Усть-Катавский ГО, Ашинский МР, Катав-Ивановский МР, Кусинский МР, Саткинский МР (большинство этих территорий и имеют отрицательный баланс. — Прим. ред.), Дамир Галекбаров назвал ИА «Первое областное» несколько причин, из-за которых сложилась такая ситуация с долгами.

Специалист считает, что в первые годы работы программы (начисления жителям стали делать с 2015-го) взнос на капитальный ремонт изначально был занижен. Далее он каждый год индексировался — примерно по 40 копеек с квадратного метра в год. При этом цена стройматериалов в регионе росла. Соответственно, увеличилась и стоимость капитального ремонта.

«Капитальный ремонт изначально-то был дороже, чем взнос с квадратного метра, и за последние годы ремонт вырос в цене в несколько раз. Получается, что чисто экономически тот взнос, который мы начисляем собственникам помещений в многоквартирных домах, капитальный ремонт не окупает», — отметил собеседник.

Вторая причина, по которой образовался отрицательный баланс территориальных фондов капремонта, — это уход домов на специальные счета.



«Когда региональная программа утверждалась в 2014 году на 30 лет, расчетный показатель перехода на спецсчета был ниже фактического. Активный процесс ухода домов на спецсчета начался в Миассе в 2017—2018 годах. То есть в крупных городах, где население активно, где есть многоподъездные, многоквартирные дома. И переход на спецсчета продолжается»,— рассказал Дамир Галекбаров.

Но ведь переход домов на спецсчета — это одна из задач, которая ставилась перед регоператором капремонта, и эта работа активно велась в регионе. Почему же теперь из-за этого образовались долги в ряде территорий? Дело в том, что, когда дом принимает решение уйти на спецсчет, регоператор обязан в течение определенного срока (раньше это был один год, сейчас — два месяца) перечислить все ранее собранные деньги на спецсчет. То есть люди, уходя на спецсчет, забирают с собой все заплаченное в «общий котел» ранее, то есть сразу за 5, а то и за 7 лет.

Фонд городов Златоуста и Миасса в том числе из-за этого уменьшался, отмечает специалист.

«В итоге произошло то, что произошло. Дома уходили на спецсчета, из-за чего в 2020 году сформировался дефицит средств в фонде капремонта по ряду городов области. Этот дефицит составляет порядка 200 миллионов рублей на сегодняшний день. Довольно приличная сумма. Это, во-первых, из-за того, что есть действующие обязательства у регоператора (заключены договоры, по которым выполнены работы, и мы в первую очередь должны за них рассчитаться). Во-вторых, есть ушедшие на спецсчета дома, которым мы тоже деньги отдаем сейчас», — объяснил Дамир Галекбаров.

Таким образом, деньги будут направляться на выплату по спецсчетам и оплату выполненных работ, а не на ремонт в 2022 году следующих в очереди домов.

«То есть у регоператора на сегодняшний день остаются неисполненные обязательства перед собственниками помещений в многоквартирных домах. Эти работы плавно с 2021 года переходят на 2022-й. Но и в 2022 году мы их все тоже не сможем выполнить. Фонд капитального ремонта у нас представляет собой 43 фонда, у каждого образования свой фонд. Получается, что на счету регоператора деньги есть, но это деньги других муниципалитетов. Ведь наряду с этим у нас есть муниципалитеты, где исполнены все обязательства, но еще и деньги есть, то есть профицит сформировался. К сожалению, в горнозаводской зоне, которую Златоустовский отдел обслуживает, у нас есть четыре дефицитные территории (Миасс, Златоуст, Катав-Ивановск, Усть-Катав) и пять территорий, в которых деньги есть. Но обязательства мы должны выполнять на всех этих территориях. Дефицитных муниципалитетов по Челябинской области всего 11», — добавил собеседник.





Но далеко не во всех муниципалитетах Челябинской области фонды капремонта оказались дефицитными. Есть города, где практика положительная: средств фонда хватает на плановый ремонт домов. Об этом ИА «Первое областное» рассказал начальник Центрального отдела (обслуживает Снежинск, Озерск, Кыштым, Нязепетровск, Верхний Уфалей, Аргаяшский и Кунашакские муниципальные районы) фонда капремонта Челябинской области Евгений Ременец.

«Например, в Снежинске у нас получился баланс между сбором и расходованием средств. В 2021 году заменили там 53 лифта, сейчас еще на 4 лифтах ведутся работы, 3 лифта запланировано в контракте. Порядка 10 фасадов и 10 кровель отремонтировали в прошлом году. Что запланировано, все будет выполнено. Например, 40 лифтов планируем отремонтировать в 2022 году. Фасадов и кровель – как в прошлом году. Лучшим решением для дефицитных территорий стала бы, конечно, оплата большим количеством жителей задолженностей и своевременная оплата взносов», - ответил собеседник.

Напомним, в Челябинской области с 2022 года тариф за капремонт составил 10 рублей 10 копеек за квадратный метр жилья. Чем обусловлено повышение платы, объяснили сотрудники регионального фонда оператора капремонта и Минстроя.

Каждый год в Челябинской области капитальный ремонт проводят на тысячах многоквартирных домов: меняют крышу и лифты, ремонтируют фасад и фундамент, обновляют внутренние сети. О самых дорогих видах работ, переходе домов на специальные счета и долгах южноуральцев ранее в интервью ИА «Первое областное» рассказал гендиректор фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко.

