ТРК «Таганай» в Челябинске откроют 3 марта

Комплекс строился как конресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС

В Челябинске анонсировали открытие торгово-развлекательного комплекса «Таганай». Новый ТРК расположен на улице Труда, 181. Открытие состоится 3 марта. Дату начала работы комплекса опубликовали на сайте «Таганая».

Согласно концепции, ТРК станет одним из крупнейших в городе. От других комплексов его отличает трансформируемый киноконцертный зал на 2,5 тыс. посетителей. Общая площадь четырехэтажного «Таганая» составляет 56 тыс. кв. м. Парковка рассчитана на 1,3 тыс. автомобилей.

Традиционно в комплексе будут работать торговые ряды, кафе и рестораны. Также можно будет посетить выставочные залы.

Вместе с открытием «Таганая» в Челябинске начнет работать Первый гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff. Магазин разместится на втором и третьем этажах комплекса. Об этом ранее подробно рассказывало ИА «Первое областное». Также одним из крупнейших арендаторов станет мебельный магазин Enza Home и магазин бытовой техники и электроники «М.Видео».



