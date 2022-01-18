Южноуральцы задолжали за капремонт более пяти миллиардов рублей

Средний уровень оплаты по этой услуге в регионе составляет почти 88 процентов

В Челябинской области жители многоквартирных домов накопили долг за капремонт на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 января, сообщила и. о. первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова.

Средний процент платы за капремонт по региону — 87,92%, сообщил руководитель регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. Гендиректор рассказал, что есть населенные пункты-лидеры, но также и злостные неплательщики.

«Усть-Катавский городской округ из года в год показывает практически стопроцентный сбор. Брединский район, например, почти 50 процентов собирает. Кизил собирает 50,6 процента. При этом опять же Нязепетровск собирает более 90 процентов. Кыштым — 88,8 процента», — прокомментировал Виктор Тихоненко.

Напомним, в Челябинской области с 2022 года тариф за капремонт составил 10 рублей 10 копеек за квадратный метр жилья. Чем обусловлено повышение платы, объяснили сотрудники регионального фонда оператора капремонта и Минстроя.