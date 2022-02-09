Правительство утвердило концепцию оборота криптовалют в России

Акцент сделан на защите прав рядовых инвесторов

Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых активов на территории страны. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, мера будет акцентирована на защите прав рядовых инвесторов.

«Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — отмечают в пресс-службе правительства.

Кроме разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, защищать права граждан будут за счет лицензирования криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

«Попытки зарегулировать рынок криптовалюты мне напоминают меры борьбы с коронавирусом, предпринимаемые еще в начале пандемии, когда вводился жесткий локдаун и закрывались границы целых государств. С моей точки зрения, регулирование рынка криптовалюты в России закончится естественным путем, когда Банк России введет в оборот цифровой рубль, а ФРС США — цифровой доллар. В этот момент теневой рынок криптовалюты самостоятельно сойдет на нет — в нем больше не будет необходимости, потому что в обороте появятся легальные цифровые деньги с высокой доходностью. У инвесторов не будет нужды рисковать своими активами, вкладывая в биткоины, произойдет смена ракурса на легальные цифровые деньги», — считает эксперт в области управления личными финансами Игорь Файнман.

Согласно документу, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит «вывести из тени индустрию цифровых валют» и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее Центробанк предлагал запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.