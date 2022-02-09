Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых активов на территории страны. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, мера будет акцентирована на защите прав рядовых инвесторов.
«Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — отмечают в пресс-службе правительства.
Кроме разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, защищать права граждан будут за счет лицензирования криптовалютных площадок. Те, в свою очередь, будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.
«Попытки зарегулировать рынок криптовалюты мне напоминают меры борьбы с коронавирусом, предпринимаемые еще в начале пандемии, когда вводился жесткий локдаун и закрывались границы целых государств. С моей точки зрения, регулирование рынка криптовалюты в России закончится естественным путем, когда Банк России введет в оборот цифровой рубль, а ФРС США — цифровой доллар. В этот момент теневой рынок криптовалюты самостоятельно сойдет на нет — в нем больше не будет необходимости, потому что в обороте появятся легальные цифровые деньги с высокой доходностью. У инвесторов не будет нужды рисковать своими активами, вкладывая в биткоины, произойдет смена ракурса на легальные цифровые деньги», — считает эксперт в области управления личными финансами Игорь Файнман.
Согласно документу, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит «вывести из тени индустрию цифровых валют» и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности.
Напомним, ранее Центробанк предлагал запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.