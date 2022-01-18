Южноуральцам назвали причины роста платежа за капремонт

С января 2022 года тариф вырос на 1,5 рубля за квадратный метр

В Челябинской области с 2022 года тариф за капремонт составил 10 рублей 10 копеек за квадратный метр жилья. Чем обусловлено повышение платы, во вторник, 18 октября, объяснили сотрудники регионального фонда оператора капремонта и Минстроя.

По словам гендиректора регионального оператора капремонта Виктора Тихоненко, до текущего года рост тарифа заключался не в доведении его до экономически обоснованного, а в его индексации хотя бы до уровня инфляции.

«Тот тариф, который утвержден сегодня, позволит как формировать более полный фонд капремонта в тех муниципальных образованиях, где он практически исчерпан, так и позволит применять при капитальном ремонте более современные качественные материалы. Мы будем стараться, чтобы этот взнос был для собственников ощутим не только по карману, но с точки зрения получения качественного капремонта», — прокомментировал Виктор Тихоненко.

Также повышение платы связано с ростом на строительные работы и материалы.

«В связи с увеличением цен на сыпучие материалы, на битум, сталь, на металлоконструкции, древесину. В совокупности увеличение роста цен на материалы — мы провели мониторинг, — составил более 18 процентов. Тем более ни одна подрядная организация не будет себе в убыток выполнять данные работы», — добавила и. о. первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова.

Добавим, большое количество видов работ запланировано на сумму порядка 10 миллиардов рублей. В нем большое количество и времени, и денег направят на замену лифтового оборудования. При этом есть и четыре тысячи видов обычных строительных работ.

О самых дорогих видах работ, переходе домов на специальные счета и долгах южноуральцев в интервью ИА «Первое областное» рассказал гендиректор Фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктор Тихоненко.

