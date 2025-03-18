В Челябинской области названы первые 600 пар, которых наградят за долгое супружество

За весь год знак отличия «Семейное счастье» получат более 19 тысяч пар

В Челябинской области подписано первое постановление о награждении супружеских пар региональным знаком отличия «Семейное счастье». Награду получат 625 семей со всех уголков региона, сообщает пресс-служба Минсоца со ссылкой на постановление губернатора.

Все выплаты награжденным парам поступят до конца марта.

«Всего в 2025 году планируется наградить порядка 19 200 супружеских пар, на эти цели в бюджете Челябинской области предусмотрено более 1 200 миллионов рублей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Напомним, знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в Челябинской области в Год семьи в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз. Эта награда является одной из форм поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями.

Кто может претендовать на награду и как ее получить, ИА «Первое областное» рассказывало ранее.