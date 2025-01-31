Как супружеским парам получить знак отличия «Семейное счастье»

Награду учредило правительство Челябинской области

Супруги, прожившие в браке более полувека, могут претендовать на награду «Семейное счастье» и крупную премию. Знак отличия по поручению губернатора учредили в конце прошлого года, а скоро пройдут и первые награждения.

Как получить «Семейное счастье» и какие пары могут претендовать на награду, рассказали в Минсоце Челябинской области.

Для кого награда

Для супружеских пар, отметивших 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня свадьбы. В органы соцзащиты необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея.

Условия получения

• Супруги должны прожить в официальном браке 50, 60 или 70 лет. Если вы разводились и сходились вновь, то супружеский стаж считается с даты последней свадьбы.

• Оба супруга должны иметь гражданство РФ и проживать в Челябинской области не менее 15 лет.

• Хотя бы один супруг должен иметь 15 лет стажа работы на территории Челябинской области.

• У супругов и их детей не должно быть неснятых и непогашенных судимостей.

• Хотя бы один супруг должен иметь государственную награду или награду Челябинской области; также учитываются поощрения за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности: почетные грамоты, грамоты, благодарности, благодарственные письма с места работы, от органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Кто подает заявление на награду

Подать документы могут сами супруги или один из них, а также их дети.

Какие документы нужны и куда их нести

Пакет документов сдается в органы социальной защиты по месту жительства. Потребуются:

— оригинал или копии паспортов обоих супругов и детей (при наличии детей);

— письменное согласие обоих супругов и детей (при наличии детей) на обработку персональных данных;

— копии наград или поощрений за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности;

— реквизиты счета обоих супругов или одного из них по выбору семейной пары;

— заявление одного из супругов о согласии в получении единовременного денежного вознаграждения другим супругом в полном размере (при необходимости);

— выписка о состоянии индивидуального лицевого счета (СФР) супруга или супруги (запрашивается самостоятельно в МФЦ либо через «Госуслуги» в случае отсутствия информации в рамках межведомственного электронного взаимодействия).

Остальные сведения соцработник запросит самостоятельно.

Если документы отсутствуют в базах данных, они должны быть предоставлены супругами или их детьми.

Кто принимает решение о награждении

Общественный совет по наградам в Челябинской области. На основании заключения общественного совета министерство социальных отношений Челябинской области в течение 10 рабочих дней готовит проект постановления о награждении.

Как долго рассматривают документы

Срок не установлен. Рассмотрение документов супругов идет по мере их поступления.

Обращения, поступившие в 2024 году, рассматриваются на основании первоначальной редакции закона. Никакие дополнительные документы от супружеской пары не требуются.

Семейным парам, которые не успели собрать документы в Год семьи, рекомендовано обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно, исходя из возможностей бюджетного финансирования.

Когда пройдет награждение

Вручение знака отличия будет поэтапно проводиться на муниципальном уровне в праздничной обстановке в течение 2025 года.

Могут ли подать заявление вдова или вдовец?

Нет, это не предусмотрено. Если супруги прожили более 50 лет, но один из них умер, награда не вручается.