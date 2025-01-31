Супруги, прожившие в браке более полувека, могут претендовать на награду «Семейное счастье» и крупную премию. Знак отличия по поручению губернатора учредили в конце прошлого года, а скоро пройдут и первые награждения.
Как получить «Семейное счастье» и какие пары могут претендовать на награду, рассказали в Минсоце Челябинской области.
Для кого награда
Для супружеских пар, отметивших 50-, 60- или 70-летний юбилей со дня свадьбы. В органы соцзащиты необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея.
Условия получения
• Супруги должны прожить в официальном браке 50, 60 или 70 лет. Если вы разводились и сходились вновь, то супружеский стаж считается с даты последней свадьбы.
• Оба супруга должны иметь гражданство РФ и проживать в Челябинской области не менее 15 лет.
• Хотя бы один супруг должен иметь 15 лет стажа работы на территории Челябинской области.
• У супругов и их детей не должно быть неснятых и непогашенных судимостей.
• Хотя бы один супруг должен иметь государственную награду или награду Челябинской области; также учитываются поощрения за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности: почетные грамоты, грамоты, благодарности, благодарственные письма с места работы, от органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.
Кто подает заявление на награду
Подать документы могут сами супруги или один из них, а также их дети.
Какие документы нужны и куда их нести
Пакет документов сдается в органы социальной защиты по месту жительства. Потребуются:
— оригинал или копии паспортов обоих супругов и детей (при наличии детей);
— письменное согласие обоих супругов и детей (при наличии детей) на обработку персональных данных;
— копии наград или поощрений за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности;
— реквизиты счета обоих супругов или одного из них по выбору семейной пары;
— заявление одного из супругов о согласии в получении единовременного денежного вознаграждения другим супругом в полном размере (при необходимости);
— выписка о состоянии индивидуального лицевого счета (СФР) супруга или супруги (запрашивается самостоятельно в МФЦ либо через «Госуслуги» в случае отсутствия информации в рамках межведомственного электронного взаимодействия).
Остальные сведения соцработник запросит самостоятельно.
Если документы отсутствуют в базах данных, они должны быть предоставлены супругами или их детьми.
Кто принимает решение о награждении
Общественный совет по наградам в Челябинской области. На основании заключения общественного совета министерство социальных отношений Челябинской области в течение 10 рабочих дней готовит проект постановления о награждении.
Как долго рассматривают документы
Срок не установлен. Рассмотрение документов супругов идет по мере их поступления.
Обращения, поступившие в 2024 году, рассматриваются на основании первоначальной редакции закона. Никакие дополнительные документы от супружеской пары не требуются.
Семейным парам, которые не успели собрать документы в Год семьи, рекомендовано обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. Вопрос об их награждении будет решаться дополнительно, исходя из возможностей бюджетного финансирования.
Когда пройдет награждение
Вручение знака отличия будет поэтапно проводиться на муниципальном уровне в праздничной обстановке в течение 2025 года.
Могут ли подать заявление вдова или вдовец?
Нет, это не предусмотрено. Если супруги прожили более 50 лет, но один из них умер, награда не вручается.