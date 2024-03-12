В Челябинской области началась подготовка к весенне‑полевым работам

Региональный Минсельхоз озвучил планы на полевые работы

В Челябинской области продолжается подготовка к весенне-полевым работам. На этой неделе Минсельхоз завершил прием заявок на получение субсидии для покупки семян, сообщает пресс-служба министерства. Выплату в 350 млн рублей распределят между аграриями. В ведомстве уже сейчас ставят планы — собрать не менее 1,8 млн тонн зерна.

«Для агропредприятий начинается самая ответственная пора подготовки к посевной кампании. Чтобы успешно ее провести, еще в прошлом году губернатор Алексей Текслер принял решение выделить дополнительные средства из областного бюджета на закупку семян. В общей сложности аграриям выплатим 350 млн рублей», — отметил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

На получение выплаты поступило 437 заявок, их сбор завершен. Деньги аграрии получат до конца марта. Их нужно будет использовать до конца июня на покупку семян для посевной кампании — 2024.

В министерстве озвучили и планы на предстоящий сезон: собрать надо не менее 1 млн 843,5 тыс. тонн зерна в весе после доработки, вырастить 201,2 тыс. тонн масличных культур, 116,5 тыс. тонн картофеля, 36,1 тыс. тонн полевых овощей.

Фермеры и сельхозпредприятия получат господдержку в 2 млрд 626 млн рублей, 1 млрд 745 млн рублей из них — из областного бюджета. Сумму региональных выплат увеличили по сравнению с прошлым годом.