Южноуральские аграрии получат 2,6 млрд рублей господдержки в 2024 году

Выплата первых субсидий начнется уже в марте

На поддержку АПК Челябинской области в 2024 году будет направлено 2 миллиарда 626 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, причем доля областного бюджета относительно 2023-го вновь увеличена, сообщили в пресс-центре Минсельхоза.

По словам министра Алексея Кобылина, в текущем году перед южноуральскими аграриями стоит задача собрать не менее 1 миллиона 843,5 тысячи тонн зерна, вырастить 201,2 тысячи тонн масличных культур, 116,5 тысячи тонн картофеля, 36,1 тысячи тонн полевых и 36,6 тысячи тонн тепличных овощей.

Льготные кредиты и основные субсидии на растениеводство аграрии получат до начала посевной. Самой первой — в марте — планируется выплатить региональную поддержку на приобретение семян. Отбор получателей начнется с середины февраля.

«Эти средства, 350 миллионов рублей, были выделены дополнительно по инициативе губернатора Алексея Текслера, чтобы помочь аграриям, которые не смогли заготовить полный запас качественных семян прошлой аномально дождливой осенью», — прокомментировал министр.

Также в марте будет выплачена несвязанная областная поддержка на зерновые культуры, картофель и овощи открытого грунта и единая погектарная субсидия из федерального и областного бюджетов, в которую включено новое условие: субсидии будут начисляться только на удобренную площадь, таково федеральное требование.

Второй год в области идет реализация федерального проекта увеличения производства картофеля и овощей. В апреле будут выплачены субсидии на единицу посевной площади картофеля и овощей открытого грунта, на поддержку производства картофеля и овощей, элитное семеноводство картофеля. В мае субсидии будут выплачены на производство и реализацию зерна. В мае — июне — на закладку и уход за многолетними насаждениями. Во втором полугодии аграриям будут направлены субсидии на проведение мелиорации, приобретение минеральных удобрений, техники, на элитное семеноводство, на страхование в растениеводстве.

Министр отметил, что в этом году сохранены и все существующие направления поддержки животноводства: на производство молока, развитие мясного и племенного животноводства, финансовое обеспечение части затрат в молочном и мясном скотоводстве, приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота. А областные субсидии на капексы позволят провести все запланированные инвестпроекты в молочном животноводстве и растениеводстве.

«Потребности предприятий и фермеров в льготных коротких кредитах на проведение посевной также будут закрыты в полной мере. В ближайшее время начнется распределение средств по регионам», — добавил Алексей Кобылин.

Напомним, в 2023 году аграрии области привлекли коротких кредитов на 19,4 миллиарда рублей, что составило половину объема кредитного портфеля всего Уральского федерального округа.