В Челябинской области на помощь водителям в непогоду направили 24 экипажа ДПС

Автомобилистов призвали по возможности оставить машину дома

В связи со сложной дорожной обстановкой из-за снегопадов, дождей и гололеда управление ГИБДД по Челябинской области снарядило 24 экипажа ДПС для помощи застрявшим в пути автомобилистам, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При возникновении затруднительных ситуаций в пути обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС», — обратились автоинспекторы к участникам движения.

Как и обещали синоптики, в Челябинске и области установилась теплая погода со снегом и дождем, из-за чего дороги покрылись наледью. Утро понедельника началось в Челябинске с семибалльных пробок. Также непогода привела к задержке 13 авиарейсов в челябинском аэропорту. А еще в воскресенье на федеральной автодороге М-5 «Урал» образовались пробки: тяжелые фуры буксовали на подъемах.

Госавтоинспекция рекомендовала водителям на время отказаться от поездок на дальние расстояния. Тех, кто все же сел за руль, призывали не превышать скорость и соблюдать дистанцию между транспортными средствами.