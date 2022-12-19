Снегопады, гололед и плюсовую температуру прогнозируют в Челябинской области

Местами возможны метели

Сегодня, 19 декабря, в Челябинской области сохранится теплая, но снежная погода. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают в отдельных районах снегопады и метели, а также сильный ветер до 18 метров в секунду.

В утренние часы в Челябинске столбики термометров покажут около −1°С, днем воздух прогреется до +2°С. Облачно с прояснением, осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают облачную погоду и мокрый снег. В горных районах региона возможен снегопад. Местами ожидаются метели и налипание снега на провода, а также снежные заносы на дорогах и гололед. Утром будет около −1°С, днем потеплеет до +4°С. Ветер юго-западный 6 — 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.